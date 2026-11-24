Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Путин поручил создать платформу с ИИ для развития малых городов
Путин поручил внедрить ИИ-платформу для планирования развития сел и городов
Президент Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку разработать цифровую платформу с применением искусственного интеллекта для подготовки документов по развитию малых городов и сельских поселений.
Платформа предназначена для подготовки органами местного самоуправления типовых документов стратегического и территориального планирования развития территорий, сообщается на сайте Кремля.
Проект реализует правительство совместно со Сбербанком и Восточным центром государственного планирования. В работе также примут участие Агентство стратегических инициатив, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ и компания «Яндекс».
Цифровая платформа должна быть разработана и внедрена до 1 августа 2027 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Сбербанка Герман Греф и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин заявил о глобальном преимуществе России в сфере развития искусственного интеллекта.
В начале месяца президент назвал Сбербанк одним из лидеров в развитии суверенных ИИ-платформ.
В сентябре глава государства поручил организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей.