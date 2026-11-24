Путин поручил внедрить ИИ-платформу для планирования развития сел и городов

Tекст: Денис Тельманов

Платформа предназначена для подготовки органами местного самоуправления типовых документов стратегического и территориального планирования развития территорий, сообщается на сайте Кремля.

Проект реализует правительство совместно со Сбербанком и Восточным центром государственного планирования. В работе также примут участие Агентство стратегических инициатив, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ и компания «Яндекс».

Цифровая платформа должна быть разработана и внедрена до 1 августа 2027 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Сбербанка Герман Греф и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин заявил о глобальном преимуществе России в сфере развития искусственного интеллекта.

В начале месяца президент назвал Сбербанк одним из лидеров в развитии суверенных ИИ-платформ.

В сентябре глава государства поручил организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей.