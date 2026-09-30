Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.2 комментария
МВД объявило в розыск лидера группы Little Big Прусикина
Лидер группы Little Big Прусикин объявлен в розыск по уголовной статье
Министерство внутренних дел объявило в розыск лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина (признан в России иноагентом) по статье Уголовного кодекса.
Соответствующая карточка с данными музыканта появилась в базе ведомства. В ней указано, что Илья Прусикин разыскивается по уголовной статье, однако конкретный состав преступления не уточняется, передает РИА «Новости».
В январе 2023 года Прусикин был включен в реестр иностранных агентов. Министерство юстиции отмечало, что музыкант получал поддержку от иностранных источников и выступал в недружественных странах с призывами прекратить спецоперацию на Украине. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о деятельности российских органов государственной власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом МВД объявило в розыск Барбашина (внесен в список иностранных агентов).
Весной солист Little Big Прусикин оставил в России долги. В прошлом году лидер музыкального коллектива сохранил статус ИП.