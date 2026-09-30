Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.3 комментария
Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище
Известного музыкального критика Сергея Соседова похоронили рядом с отцом на подмосковном Перепечинском кладбище после открытой церемонии прощания.
Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, передает ТАСС.
Проводить журналиста в последний путь пришли десятки людей, среди которых были родственники, друзья, коллеги и почитатели его профессиональной деятельности. Церемония была открыта для всех желающих, в ходе нее состоялось отпевание. В последний путь критика проводили аплодисментами.
Сергей Соседов был похоронен рядом с отцом. Он скончался 23 сентября на 59-м году жизни в Якутии. В окружении критика рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тело журналиста доставили в Москву из Якутии.
Церемонию прощания назначили на Троекуровском кладбище. Во время траурных мероприятий представители российской эстрады поделились воспоминаниями о покойном.