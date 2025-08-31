С актера Головина начали принудительно взыскивать штрафы ГИБДД

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что в отношении артиста 19 и 20 августа были открыты два исполнительных производства, передает ТАСС.

С Головина взыскивают неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 1,5 тыс. рублей. В настоящее время исполнительные производства находятся на исполнении у судебных приставов.

Александр Головин широко известен зрителям по своим ролям в фильме «Сволочи» и популярном телесериале «Кадетство».

Ранее мировой суд в Москве обязал стилиста Сергея Зверева погасить долг по коммунальным услугам, включая пени. Кроме того, мировой суд в Москве взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой долг по коммунальным платежам.