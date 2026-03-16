В России предложили ограничить доступ подростков к интернету ночью
Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров предложил ввести временные ограничения доступа к интернету для несовершеннолетних в ночное время.
С подобной инициативой он выступил на форуме «Единой России» «Есть результат», где обсуждались предложения для народной программы партии, пишет агентство «Татар-информ». «Считаем необходимым ввести законодательные временные ограничения доступа несовершеннолетних к интернету в ночное время. Не менее важной задачей является создание российских детских подростковых видеоигр и регулирование этой сферы», – заявил министр.
По мнению министра, меры должны не только ограничить онлайн-активность детей по ночам, но и поддержать развитие отечественных видеоигр.
Он добавил, что первый шаг в этом направлении уже сделан – идея разработки российских подростковых видеоигр начала воплощаться совместно с университетом Иннополис.
Ранее в трех городах России ограничили скорость домашнего интернета.