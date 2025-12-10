  • Новость часаПутин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    10 декабря 2025, 13:14 • Новости дня

    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»

    Эксперты: Постпреду Украины при ООН Мельнику пригодится русский язык для общения со следователем

    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У киевских властей был шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но они предпочли «укреплять» нацию за счет коленопреклонения перед Западом. Теперь же политики прикрывают словоблудием преступления, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник фразой о «дырке от бублика» отверг территориальные уступки.

    «Выступление Андрея Мельника в ООН, в ходе которого он использовал фразу о «дырке от бублика», – сотрясание воздуха и словоблудие, призванное прикрыть моральную и финансовую пустоту, а также военно-политическую бесперспективность руководства Украины», – считает Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, экс-сенатор.

    Он напомнил про коррупционные скандалы в республике. «Украинская верхушка наживались миллиардами в крепкой валюте и делилась со своими европейскими подельниками – так называемой партией войны. Сейчас же представители Киева прикрывают праздной болтовней никчемные дела и свои преступления», – полагает собеседник.

    По его мнению, украинская сторона, говоря о «дырке от бублика», в некотором смысле также проецирует свои комплексы. «Киевские власти «профукали» свою страну. У них был исторический шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но не получилось. Они «укрепляли» нацию за счет русофобии и коленопреклонения перед Западом», – напомнил собеседник.

    «В результате получился какой-то гибрид неолиберализма с неонацизмом. Руководство страны воскресило все отвратительные пороки западных цивилизаций и выдало это за свой исторический путь», – добавил Климов. Он отметил, что лучший выход для офиса Владимира Зеленского в нынешней ситуации – «капитулировать на условиях, которые предлагаются».

    Схожей точки зрения придерживается Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, экс-сенатор. «Мельник в ООН – фигура временная. Его заявление не имеет никакого отношения к реальности, равно как и политической, дипломатической ценности», – подчеркнул он. При этом то, что дипломат практикует свой русский, говоря фразами из советских фильмов, – положительный момент. «Ему очень пригодятся знания русского языка, чтобы давать пояснения нашим следователям и прокурорам», – сыронизировал собеседник.

    Как бы то ни было, в последнее время украинская сторона особо остро демонстрирует неготовность к поиску путей урегулирования конфликта. «Власти страны своей твердолобой провоенной позицией сами себя вычеркивают из переговорного процесса», – указал Долгов, напомнив в этой связи критику со стороны Дональда Трампа. Примечателен здесь и призыв американского лидера провести президентские выборы на Украине.

    «Киевское руководство потеряет остатки фасада государственности, если продолжит линию на обструкцию мирного процесса и будет отказываться от выполнения логичных и законных условий России», – заключил спикер.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    «Наши территории и наш суверенитет не продаются. Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – сказал он. Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик «бейглом». Цитата из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» в оригинале звучит так: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

    «Украинского дипломата снова потянуло на еду», – иронично отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Напомним, в 2022 года, будучи послом Украины в Германии, Мельник сравнил Олафа Шольца, занимавшего на тот момент пост канцлера, с «обиженной ливерной колбасой». Позднее дипломат выразил сожаление по поводу этих слов.

    Позднее он же нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска. Кроме того, Мельник в интервью германским СМИ называл украинского националиста Степана Бандеру «борцом за свободу». Это при том, что в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма. Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

    9 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней

    Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 60–90 дней

    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов на Украине в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность хода голосования.

    Владимир Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине, передает ТАСС.

    «Я завтра буду в Украине и жду предложений от партнеров и от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения», – сказал он.

    «Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов», – добавил Зеленский.

    «Я всегда готов», – подчеркнул Зеленский, ранее отвечая журналистам итальянских изданий на вопрос по поводу слов президента США Дональда Трампа.

    Ранее Трамп заявлял, что Киев якобы использует боевые действия как предлог, чтобы не проводить выборы.

    Президентские полномочия Зеленского официально завершились 20 мая 2024 года, однако киевские власти объяснили отказ от проведения выборов военным положением. Они утверждают, что проведение голосования невозможно до окончания боевых действий.

    Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Украина умалчивает о решении своего Конституционного суда от мая 2014 года, согласно которому президентский срок не может быть продлен. По словам Путина, срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

    Сообщалось, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после утверждения этого плана.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    Комментарии (19)
    10 декабря 2025, 00:59 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика»
    Постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика»
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Совбеза ООН постпред Украины Андрей Мельник ответил отказом на территориальные уступки, процитировав фильм «Место встречи изменить нельзя» и сказав фразу на русском языке.

    Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности впервые произнес речь на русском языке, передает РИА «Новости». Он решительно отверг какие-либо территориальные уступки с стороны Киева.

    Мельник заявил: «Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – произнес дипломат по-русски, процитировав известную фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    Затем представитель Украины перевел свою реплику на английский язык и пояснил, что бублик – это бейгл.

    Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.


    Комментарии (29)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Трамп потребовал выборов президента Украины

    Трамп: Украине пора провести президентские выборы

    Трамп потребовал выборов президента Украины
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

    По словам Трампа, украинский народ заслуживает право на подобный выбор, а власти страны якобы используют ситуацию с конфликтом, чтобы выборы не проводить. «Прошло много времени. Все не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», – заявил Трамп журналистке издания Politico, передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что на сегодня переговорная позиция России сильнее, чем у Украины. Он подчеркнул: у России нет сомнений в преимуществах на переговорах, и на данный момент ситуация складывается не в пользу Киева.

    Кроме того, американский президент выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придется принять условия урегулирования, так как, по словам Трампа, он «проигрывает». Трамп добавил, что Зеленский должен «взять себя в руки» и начать движение в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов. СМИ сообщали, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после его утверждения.

    Комментарии (9)
    10 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    ВС России форсировали Гайчур и начали бои в центре Гуляйполя

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные форсировали реку Гайчур и вступили в активные бои на центральных улицах Гуляйполя в Запорожской области, сообщил депутат законодательного собрания Запорожской области, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    Вооруженные силы России успешно преодолели реку Гайчур и начали сражения в центре города Гуляйполе, сообщает ТАСС. Об этом заявил депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко, который также является заместителем председателя комитета по обороне региона и участником специальной военной операции.

    По его словам, можно надеяться, что Гуляйполе до конца текущего года ВС России освободит. Кроме того, после освобождения Новоданиловки существует возможность, что в те же сроки будет освобожден город Орехов.

    Юрченко подчеркнул, что россияне максимально быстро движутся к городу Запорожье. Он напомнил, что этот город конституционно считается частью Российской Федерации и направление на него рассматривается как стратегически важное.

    Минобороны заявило, что Гуляйполе, ведущие к нему дороги и все прилегающие территории находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».

    Авиационные удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем.

    Комментарии (2)
    9 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению

    FT: Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению

    Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, ожидается, что официальный Киев даст свой ответ по предложенному Вашингтоном плану в течение нескольких дней, передает ТАСС.

    Отмечается, что Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам о том, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф совместно с Джаредом Кушнером, зятем президента США, настаивают на скорейшем решении. Разговор с представителями США состоялся 6 сентября, и Вашингтон, по словам чиновников, ждет согласия по предложенному плану уже к католическому Рождеству – 25 декабря.

    Зеленский в свою очередь уточнил, что ему необходимо проконсультироваться с европейскими союзниками, прежде чем он сможет огласить решение по мирной инициативе. Один из западных чиновников сообщил, что Украина оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, Киев не может согласиться на уступки по территориям, с другой – не может проигнорировать позицию Вашингтона.

    Накануне Трамп напомнил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление Трампа прекратить боевые действия.

    Комментарии (2)
    9 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    На заседании Совета по правам человека глава государства подчеркнул, что работа по достижению целей спецоперации будет завершена, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    В ноябре на совещании с Совбезом Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в колонке для газеты ВЗГЛЯД, расчеты на «договорнячок» по Украине провалились. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Цели СВО будут решены дипломатическим путем, если позволят обстоятельства, или военным.

    Комментарии (9)
    10 декабря 2025, 10:48 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации.

    Лавров акцентировал, что Россия не стремится к вооруженному конфликту с Европой: «Как подчеркивал президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет». При этом министр отметил, что любые шаги, которые власти России сочтут враждебными, не останутся без реакции, передает РИА «Новости».

    Министр также прокомментировал позицию Евросоюза, заявив, что его руководство «в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзией так или иначе победить Россию». Лавров подчеркнул, что весь политический капитал Европы вложен в «войну с Россией руками и телами украинских граждан», однако, по мнению Москвы, такие действия не приведут к победе над Россией.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что страны Востока становятся ареной появления новых военных альянсов, которые представляют дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 16:42 • Новости дня
    СМИ сообщили о завершении освобождения Северска силами российской армии

    СМИ: Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных

    СМИ сообщили о завершении освобождения Северска силами российской армии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Северск в Донецкой народной республике был освобожден российскими войсками, а украинские подразделения практически полностью покинули город, сообщил Telegram-канал Mash. Одними из первых в город вошли казачьи подразделения.

    Освобождение города Северска в Донецкой народной республике завершили российские военные, передает Газета.ru. Населенный пункт, по данным Telegram-канала Mash, теперь находится под полным контролем российских сил.

    Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что стали одними из первых, кто вошел в город. В результате операции казачьим подразделениям удалось нейтрализовать элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины.

    Сейчас украинские военнослужащие практически полностью покинули Северск, оставив в городе только небольшие группы, которые прячутся в подвалах и постройках. Российские военные в настоящее время проводят зачистку территории города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы сузили горловину нового огневого котла западнее Северска в Донецкой народной республике. Там уже вырисовываются очертания огневого кармана, где ВСУ могут оказаться в окружении в случае несвоевременного отвода своих сил.

    Комментарии (3)
    9 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже

    DPA: Во Франкфурте-на-Майне начали судить трех мужчин за шпионаж в пользу РФ

    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже
    @ AFP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии стартовало судебное разбирательство по обвинению трех мужчин из России, Украины и Армении в работе на российскую спецслужбу и попытке сбора данных, пишут местные СМИ.

    В Германии начался судебный процесс против трех мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на издание DPA. Фигурантами дела стали граждане России, Украины и Армении. Рассмотрение дела проходит в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

    Федеральная прокуратура предъявила официальные обвинения 16 мая, указав, что, по их данным, в начале мая 2024 года гражданин Армении Вардгес И. получил задание от российской спецслужбы – вести наблюдение за человеком, участвовавшим в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Для выполнения задачи он, как считают следователи, привлек гражданина Украины Роберта А. и гражданина России Армана С.

    На 19 июня, по версии следствия, обвиняемые назначили встречу с этим человеком в одном из кафе Франкфурта-на-Майне с целью сборa дополнительной информации. Однако предполагаемая жертва вовремя сообщила об этом правоохранителям, и встреча в кафе так и не состоялась. После этого, в этот же день, всех троих задержали, с тех пор они находятся под стражей.

    Адвокат гражданина Армении в ходе заседания отверг выдвинутые обвинения, отметив, что версия следствия не отражает реальную картину событий и не учитывает возможные альтернативные версии произошедшего.

    Ранее прокуратура Польши объявила в международный розыск гражданина России Михаила Миргородского по подозрению в шпионаже.

    До этого французские спецслужбы в Париже задержали гражданку России – вице-президента ассоциации SOS Donbass, которую подозревают в шпионаже в пользу России и ей грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник мэрии Варшавы Томаш Л. обвиняется в том, что на протяжении пяти лет якобы передавал копии официальных документов российской разведке.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов

    Эксперт заявил о фактическом исчерпании ресурсов Украины для ремонта энергетики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские энергетики столкнулись с критическим дефицитом средств для ремонта поврежденной инфраструктуры, внутри страны резервы фактически исчерпаны, заявил СМИ директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.

    Ресурсы Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры практически исчерпаны, передает ТАСС, ссылаясь на заявление изданию «Страна» директора Центра исследования энергетики Александра Харченко. Он заявил: «Сейчас я не вижу ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, чтобы закупать оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два–три месяца».

    Харченко отметил, что у «Укрэнерго» остались «какие-то закрома Украины», однако и эти резервы могут быстро закончиться. По его словам, у других компаний ресурсов хватит только на два-три удара по энергообъектам.

    Эксперт подчеркнул, что после исчерпания запасов энергетики Украины фактически окажутся в ситуации, когда повреждения энергетической инфраструктуры будет невозможно устранить с помощью доступных средств и запчастей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Чуть позже из-за крупной аварии Черниговская область Украины оказалась обесточена на 90%.

    Между тем жители Украины в числе самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    Комментарии (3)
    9 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине

    Трамп: Европа не справляется с конфликтом на Украине

    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на продолжающийся конфликт на Украине.

    Как указал Трамп в интервью Politico, ситуация на Украине остается «большой проблемой» для европейских стран. Он прямо сказал: «Это большая проблема для Европы. И они с ней не справляют должным образом», передает РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, если бы он не занял пост главы государства. «Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я думаю, если бы я не был президентом, у вас могла бы быть третья мировая война», – отметил политик.

    Кроме того, президент США прокомментировал заявления сына, Дональда Трампа-младшего, который предположил, что нынешний глава Белого дома может дистанцироваться от Украины. Трамп пояснил, что это заявление «не верно, но и не совсем неверно», подчеркнув неоднозначность собственной позиции по этому вопросу.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек по Украине.

    Комментарии (2)
    10 декабря 2025, 04:21 • Новости дня
    Марочко: ВС расширили буферную зону в Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    После освобождения Остаповского подразделения армии России расширили буферную зону на один километр на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области позволило Вооруженным силам России расширить буферную зону более чем на километр, передает ТАСС. Данные озвучил военный эксперт Андрей Марочко.

    «С освобождением населенного пункта Остаповское наши военнослужащие увеличили более чем на один километр буферную зону между Запорожской и Днепропетровской областями», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили буферную зону вокруг Красноармейска.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:09 • Новости дня
    Украинский актер из «Слуги народа» погиб в зоне СВО

    Украинский актер из «Слуги народа» Кононенко погиб в зоне СВО

    Украинский актер из «Слуги народа» погиб в зоне СВО
    @ Кино-Театр.Ру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило Государственное агентство по вопросам кино Украины.

    Кононенко также снимался в эпизодических ролях в нескольких других небольших украинских сериалах, передает ТАСС.

    Сериал «Слуга народа» был создан студией «Квартал 95» при поддержке бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень экстремистов и террористов в России). В этом проекте Владимир Зеленский исполнил роль школьного учителя истории, ставшего по сюжету президентом Украины. Считается, что популярность сериала сыграла значительную роль в победе Зеленского на президентских выборах 2019 года.

    По сюжету герой Зеленского, Василий Голобородько, обещает бороться с коррупцией и кумовством, а на пост главы государства его выдвигают ученики. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сериал намеренно использовался в рамках избирательной кампании Зеленского, так как он продавал людям надежду.

    В феврале украинский актер Алексей Самойленко, известный по сериалам «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту», погиб на фронте в возрасте 28 лет.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Трамп: На Украине нет демократии

    Трамп заявил об отсутствии демократии на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению президента США Дональда Трампа, которое он выразил в интервью газете Politico, отсутствие выборов на Украине свидетельствует о том, что в стране нет демократии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает невозможным называть Украину демократической страной, передает ТАСС. В интервью изданию Politico он отметил, что на Украине давно не проводились выборы.

    По словам главы Белого дома, призывы Украины к поддержке демократии больше не соответствуют реальности, если в стране долго отсутствует возможность выбрать власть на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине, и обвинил власти страны в затягивании голосования из-за конфликта.

    Он также отметил, что правительства европейских стран слабо реагируют на продолжающуюся ситуацию на Украине. Американский лидер также утверждает, что бывший президент США Барак Обама заставил власти на Украине отказаться от Крыма в пользу России.


    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 09:01 • Новости дня
    Уничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    Уничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали четвертый по счету за утро среды беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    До этого утром в среду Собянин сообщал о трех уничтоженных беспилотниках на подлете к столице.

    Комментарии (0)
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    В Судане при посадке на военной базе разбился Ил-76
    В Конгрессе США предложили выйти из НАТО
    Глава Минюста заявил о негативном эффекте восстания декабристов
    Полиция начала розыск избившего инста-модель Таранову в Москве
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей

