Стубб заявил о фактическом признании ЕС территориальных уступок Украины России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейскому союзу, по мнению президента Финляндии Александра Стубба, рано или поздно придется смириться с фактическими территориальными уступками Украины в пользу России, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

Политик выступил с такими оценками в британском аналитическом центре Chatham House (признан в России нежелательным).

«Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе (де-юре) являются частью России. На практике (де-факто) все может быть иначе», – заявил Стубб.

Он подчеркнул, что Евросоюзу необходима большая гибкость как во внешней, так и во внутренней политике, чтобы поспевать за изменениями в мировом порядке. Накануне финский лидер отмечал, что Европа приближается к моменту, когда ей потребуется открыть каналы политического диалога с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Александр Стубб заявил о планах Финляндии создать сильнейшие арктические силы.