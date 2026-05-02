Зеленский захотел перенести переговоры с Россией в Турцию
Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает Турцию в качестве площадки для новых переговоров с Россией, уделяя особое внимание участию США в процессе, сообщает Politico.
Издание Politico пишет, что Зеленский проявляет осторожность относительно будущего участия Соединенных Штатов в переговорах и теперь рассчитывает выбрать Турцию площадкой для следующего раунда диалога с Россией, передает РИА «Новости».
В материале также указывается, что газета The New York Times сообщила о недовольстве Зеленского позицией Соединенных Штатов. По данным газеты, причиной стала поддержка президентом США условий России по урегулированию на Украине. Издание считает, что в последнее время Зеленский усилил критику Вашингтона, высказывая претензии как по поводу отношения к Киеву, так и в вопросах энергетических санкций.
С начала текущего года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последняя встреча прошла в Женеве 17-18 февраля.
Ранее Politico писала, что глава киевского режима Владимир Зеленский перестал рассчитывать на поддержку США в конфликте с Россией.
Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.
Президент США заявил, что европейские члены НАТО довели ситуацию на Украине до состояния «полного бардака».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин в беседе с президентом США заявил, что для достижения мира на Украине Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены.