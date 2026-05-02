  Российская ПВО сбила 123 украинских беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области
    Володин сообщил о росте числа бегущих из ЕС европейцев
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    17 комментариев
    2 мая 2026, 14:38 • Новости дня

    Зеленский захотел перенести переговоры с Россией в Турцию

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает Турцию в качестве площадки для новых переговоров с Россией, уделяя особое внимание участию США в процессе, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что Зеленский проявляет осторожность относительно будущего участия Соединенных Штатов в переговорах и теперь рассчитывает выбрать Турцию площадкой для следующего раунда диалога с Россией, передает РИА «Новости».

    В материале также указывается, что газета The New York Times сообщила о недовольстве Зеленского позицией Соединенных Штатов. По данным газеты, причиной стала поддержка президентом США условий России по урегулированию на Украине. Издание считает, что в последнее время Зеленский усилил критику Вашингтона, высказывая претензии как по поводу отношения к Киеву, так и в вопросах энергетических санкций.

    С начала текущего года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последняя встреча прошла в Женеве 17-18 февраля.

    Ранее Politico писала, что глава киевского режима Владимир Зеленский перестал рассчитывать на поддержку США в конфликте с Россией.

    Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

    Президент США заявил, что европейские члены НАТО довели ситуацию на Украине до состояния «полного бардака».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин в беседе с президентом США заявил, что для достижения мира на Украине Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены.

    2 мая 2026, 01:39 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году

    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена украинских политиков, ответственных за массовое убийство в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

    Медведчук подчеркнул, что за десять дней до массового убийства прошло специальное совещание под руководством исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, передает ТАСС.

    «Трагедия Одессы 2 мая 2014 года показала истинные намерения коллективного Запада относительно русскоязычного населения Украины, которые украинские неонацисты воплотили в жизнь», – заявил Медведчук.

    Он отметил, что в обсуждении операции участвовали глава МВД Арсен Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России), который на тот момент был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

    Датой проведения операции специально выбрали день футбольного матча, чтобы оправдать присутствие фанатов и 500 радикалов «Правого сектора». Доставку участников обеспечивали Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), Парубий, Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Игорь Палица, который позднее стал губернатором Одесской области, он руководил акцией на месте, пояснил Медведчук.

    По словам Медведчука, западные кураторы начали создание государства, нацеленного на уничтожение русского языка и культуры, что стало сигналом для Донбасса. Он добавил, что успешная денацификация на Украине возможна только после суда над виновными в одесской трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека в 2025 году обвинил украинские власти в непринятии мер для предотвращения насилия в Одессе. Российские спецслужбы установили исполнителей теракта в Доме профсоюзов. Министерство внутренних дел России объявило в розыск Авакова (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Экс-спикер Рады и бывший глава СНБО Андрей Парубий был убит во Львове в конце августа. В декабре на Украине Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) продлили содержание под стражей по нескольким уголовным делам.

    После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в знак протеста. Днем 2 мая в центре Одессы произошли столкновения между «антимайдановцами», футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана».

    В результате конфликта палаточный лагерь был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись противники госпереворота, был подожжен сторонниками госпереворота и националистами. Жертвами трагедии стали 48 человек, свыше 250 пострадали.

    Комментарии (7)
    2 мая 2026, 02:32 • Новости дня
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине

    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мирное разрешение украинского кризиса станет возможным только после прекращения попыток Североатлантического альянса нанести стратегический урон Москве, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

    «Идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями. Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», – сказал дипломат.

    Представитель ведомства добавил, что эскалация кризиса продолжается. Большинство европейских государств сохраняют враждебный антироссийский курс, используя провокационную риторику и планируя опасные авантюры для нанесения ущерба Москве руками Киева, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Дипломат сообщил о серьезных угрозах глобальному режиму нераспространения. Посол Родион Мирошник отметил отсутствие европейских инициатив для мирного урегулирования конфликта.

    Комментарии (10)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 11:36 • Новости дня
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине

    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выделение Евросоюзом кредита в размере 90 млрд евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией, пишет Le Journal du Dimanche.

    Евросоюз согласовал выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро, что, по мнению французского издания Le Journal du Dimanche, стало переломным моментом в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». В публикации отмечается: «Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить. Она организует продолжение конфликта – без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода. Помощь преподносится как доказательство силы».

    Автор материала считает, что предоставление такого крупного займа свидетельствует о том, что финансирование боевых действий теперь стало постоянной статьей расходов в бюджете Евросоюза. Кредит будет предоставлен Украине на два года: по 45 млрд евро в 2026 и 2027 годах.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ЕС изучает возможность ужесточения условий кредита. В частности, часть выплат может быть увязана с проведением Киевом непопулярных налоговых реформ для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты поддержали предоставление киевским властям финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Американская газета Wall Street Journal заявила о переходе главного финансового бремени украинского конфликта на Евросоюз.

    В свою очередь Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине.

    Комментарии (4)
    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки беспилотника в Курской области ряд районов остались без телевещания, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Подлые удары ВСУ по нашей инфраструктуре продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя», – написал он в своем канале в Max.

    Из-за повреждения вышки без сигнала остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах. По словам губернатора, энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит оперативная обстановка.

    Напомним, в пятницу с 8.00 до 17.00 мск средства ПВО России сбили 100 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Накануне мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области.

    Ранее мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области.

    Комментарии (16)
    1 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского обвинила его в создании мафиозной структуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он создал в стране мафиозную структуру, превратив государственные учреждения в «личные банкоматы» для своих приближенных.

    «Зеленский не просто окружил себя командой – он построил целую мафиозную структуру. Используя жесткие ограничения военного положения в качестве прикрытия, он создал вертикаль власти... Государственные учреждения превращены в личные банкоматы его приятелей», – написала Мендель в соцсетях, комментируя новые данные по делу о коррупции, связанном с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем, передает РИА «Новости».

    По словам Мендель, ключевые решения в правительстве принимают друзья Зеленского и лояльные ему бизнесмены, которые в обмен на верность становятся чрезвычайно богатыми. Она добавила, что приближенные Зеленского добивались назначения своих людей в наблюдательные советы крупных государственных учреждений, включая национализированный Sense Bank.

    Мендель также обвинила окружение Зеленского в выводе средств из государственных предприятий, которые скупались по заниженной цене. По ее словам, именно друзья Зеленского определяли, кто займет министерские посты.

    Ранее Мендель допустила появление голоса жены Зеленского на «пленках Миндича».

    Ранее украинские средства массовой информации опубликовали расшифровки переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич обсуждал с бывшим министром обороны Украины Рустемом Умеровым возможные кандидатуры на пост посла в США.

    В числе обсуждаемых фигур были бывший министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна». Миндич в разговоре предложил назначить Гринчук, заявив, что «она бы Трампа свела с ума».

    Среди возможных кандидатов также назывались сам Умеров, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Однако больше всего голосов, как следует из записи, отдавалось именно Гринчук, причем делалось это «для деда».

    Фрагменты этих разговоров были обнародованы депутатом Рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    В декабре суд на Украине заочно определил меру пресечения для соратника главы киевского режима Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    Сообщалось, что участники этого скандала похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    В среду украинские СМИ опубликовали разговоры Миндича и Умерова о контрактах FirePoint.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Украинские военные сдались в плен российскому беспилотнику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие сдались в плен российскому БПЛА на славянском направлении, сообщил один из сдавшихся в плен таким образом, военнослужащий 81-ой бригады ВСУ Евгений Кашенко.

    Украинские военнослужащие сдались в плен российскому беспилотнику на славянском направлении, передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел у села Закотное.

    Кашенко рассказал, что украинская группа получила приказ вернуть утраченные позиции. По его словам, «мы вышли двойками в темное время суток, нашли небольшой окоп и ярок, где нас обнаружил ваш БПЛА. Мы решили сдаться, не хотели умирать. Нам скинули рацию, и мы по рации пошли сдаваться в плен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений ВС России в районах Константиновки, Красного Лимана и на славянском направлении.


    Комментарии (2)
    2 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом
    @ IMAGO/Andre Gschweng/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин «пресмыкается перед Киевом», замалчивая акт государственного терроризма на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер.

    По мнению главного редактора Neue Zurcher Zeitung, сейчас ни у кого не осталось сомнений в том, что подрыв газопроводов был украинским государственным терроризмом, передает ТАСС.

    Он напомнил, что генеральный прокурор Германии уже выдал ордер на арест преступников, а один из подозреваемых находится в немецком следственном изоляторе и ожидает суда. Несмотря на это, Берлин не разорвал отношения с Киевом, а наоборот, стал его крупнейшим спонсором.

    «Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркивает Гуйер.

    Он считает, что осведомленность Зеленского о планах проведения теракта не имеет значения, так как он несет ответственность за спецслужбы своей страны.

    Гуйер уверен, что недвусмысленное осуждение украинского теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть достаточно дипломатических возможностей для выражения протеста, и резюмировал, что никто не уважает страну, которая не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии назвал Украину заказчиком взрывов на газопроводах. Немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Киева из-за этих диверсий. Москва отвергла версию об исключительно украинском следе в данном преступлении.

    Комментарии (2)
    2 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области

    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарий изоляции Калининградской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.

    Булатов указал, что после того, как Россия начала проведение специальной военной операции на Украине, западные государства предпринимают «попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе», передает РИА «Новости».

    Они осуществили «ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», отметил дипломат.

    «Соответствующие сценарии отрабатываются в ходе военных тренировок НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила, что даст решительный ответ на любые попытки блокады Калининградской области. Сообщалось, что страны Евросоюза и НАТО готовятся испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства. Помощник президента Николай Патрушев предупредил о тренировках Североатлантического альянса по захвату этого российского региона.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в селе Мирополье Сумской области, которое было взято под контроль российскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Седьмой с начала дня беспилотник сбит на подлете к Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий падения беспилотника, обломки которого обнаружены на месте происшествия.

    Об уничтожении беспилотника сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в Max. По его словам, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков для проведения необходимых работ.

    Уничтоженный дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к Москве. Первый дрон был сбит еще около двух часов ночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сегодня утром сбили беспилотник, направлявшийся к Москве. Ранее сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.


    Комментарии (5)
    2 мая 2026, 08:36 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об уничтожении 215 украинских беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные расчёты ПВО за одну ночь уничтожили 215 беспилотников самолетного типа, атаковавших сразу 16 российских регионов и две морские акватории.

    В течение прошедшей ночи, с 20:00 1 мая до 8:00 2 мая, дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны в MAX.

    Атаки зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дрона ВСУ на сельхозпредприятие в Белгородской области мирная жительница получила травмы.

    Комментарии (4)
    2 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Миропольем в Сумской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Дружбы, Великой Березки и Кондратовки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Колодезным и Лютовкой.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии возле Гороховатки, Дружелюбовки и Новосергеевки в Харьковской области, Маяков и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Константиновки, Роскошного, Николаевки, Артема, Кривой Луки и Рай-Александровки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Каменки, Новогригоровки, Новониколаевки, Марьевки, Доброполья, Матяшево, Кучерова Яра в ДНР, Веселого и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Просяной, Добропасово и Покровского в Днепропетровской области, Васиновки, Барвиновки, Любицкого, Лесного, Омельника и Воздвижевки в Запорожской области.

    Противник потерял свыше 310 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Покаляное в Харьковской области.

    Днем ранее российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.

    До этого подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще два БПЛА», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    После этого он сообщил о еще одном сбитом дроне.

    В районах обнаружения фрагментов ликвидированных аппаратов продолжают работать профильные ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    Комментарии (0)

    Комментарии (0)
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации