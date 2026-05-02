По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.3 комментария
Welt: Чехия координирует поставки боеприпасов Украине через международную сеть
Вопреки предвыборным обещаниям руководства, Чехия сохранила сложную теневую схему, обеспечившую в этом году половину всех поставок артиллерийских снарядов для украинских войск, пишет Welt.
Правительство Чехии поддерживает снабжение Киева артиллерийскими снарядами вопреки предвыборным обещаниям премьер-министра Андрея Бабиша, передает РИА «Новости».
Немецкие журналисты отмечают, что Прага использует непубличные каналы доставки вооружений. «В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить», – подчеркивают авторы расследования.
Осенью глава чешского правительства обещал свернуть слишком дорогую и непрозрачную программу. Однако инициатива по-прежнему управляется из чешской столицы, что вызывает недовольство некоторых партнеров по коалиции. На позицию премьера повлияли участники теневой схемы и международные союзники.
Глобальная сеть позволяет закупать снаряды калибра 122 и 155 миллиметров у государств, не желающих открыто вмешиваться в конфликт на Украине.
Финансирование обеспечивают Нидерланды, Дания и Германия, тогда как доля самой Чехии составляет лишь 2-3%.
В 2024 году около половины всех использованных украинскими войсками крупнокалиберных боеприпасов поступило именно по этим каналам. Работу координирует узкий круг лиц, использующих старые связи со времен холодной войны.
Ранее сообщалось, что чешская PBS увеличила выпуск двигателей для украинских БПЛА.
Бабиш в прошлом году пообещал не мешать экспорту оружия для Киева.