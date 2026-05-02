Tекст: Мария Иванова

Правительство Чехии поддерживает снабжение Киева артиллерийскими снарядами вопреки предвыборным обещаниям премьер-министра Андрея Бабиша, передает РИА «Новости».

Немецкие журналисты отмечают, что Прага использует непубличные каналы доставки вооружений. «В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить», – подчеркивают авторы расследования.

Осенью глава чешского правительства обещал свернуть слишком дорогую и непрозрачную программу. Однако инициатива по-прежнему управляется из чешской столицы, что вызывает недовольство некоторых партнеров по коалиции. На позицию премьера повлияли участники теневой схемы и международные союзники.

Глобальная сеть позволяет закупать снаряды калибра 122 и 155 миллиметров у государств, не желающих открыто вмешиваться в конфликт на Украине.

Финансирование обеспечивают Нидерланды, Дания и Германия, тогда как доля самой Чехии составляет лишь 2-3%.

В 2024 году около половины всех использованных украинскими войсками крупнокалиберных боеприпасов поступило именно по этим каналам. Работу координирует узкий круг лиц, использующих старые связи со времен холодной войны.

Ранее сообщалось, что чешская PBS увеличила выпуск двигателей для украинских БПЛА.

Бабиш в прошлом году пообещал не мешать экспорту оружия для Киева.