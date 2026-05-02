Эксперт Шира спрогнозировал отключение воды в городах Украины

Эксперт Шира заявил об угрозе масштабного отключения водоснабжения на Украине
Масштабные повреждения инфраструктуры грозят жителям украинских мегаполисов длительным отсутствием питьевой воды, что может стать более серьезным испытанием, чем перебои с электричеством, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира.
Вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира заявил, что некоторые города на Украине, в том числе Киев, могут остаться без воды. По его словам, в Киеве есть несколько входов и разветвленных сетей, поэтому, скорее всего, возможны только почасовые отключения, что не критично. Однако в городах с одной магистралью, например, в Одессе, ситуация может быть гораздо серьезнее, передает РИА «Новости».
Шира отметил, что насосные станции для крупных городов производятся от шести до 12 месяцев, а на Украине такие мощности отсутствуют, поскольку советские заводы больше не функционируют. Поэтому даже при наличии средств оборудование придется долго ждать. Эксперт посоветовал жителям заранее иметь запас воды в двадцатилитровых бутылях и найти альтернативный источник воды в пределах километра пешком, например, скважину или колодец.
По словам Ширы, если поблизости есть такой источник, «жить можно, пусть и с ведром», а если источника нет – после исчерпания запасов воды остается только эвакуироваться. Президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий подчеркнул, что так называемый «вотераут» гораздо страшнее блэкаута. Он добавил, что водоканалы – это подземная система из тысяч километров сетей, и при массовых повреждениях их крайне сложно и долго восстанавливать.
По данным издания «Телеграф», общие потери водной инфраструктуры на Украине оцениваются в 7,8 млрд долларов, а для полного восстановления понадобится 17,5 млрд долларов в течение 10 лет. При этом большая часть критического оборудования больше не производится на Украине.
Ранее энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, а самая тяжелая ситуация была в Киеве.