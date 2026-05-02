В Амстердаме прошли «Бессмертный полк» и акция памяти жертв трагедии в Одессе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Шествие «Бессмертного полка» и акция памяти жертв трагедии в Одессе прошли на площади Дам в центре Амстердама. Организаторы отметили, что акция была посвящена не только памяти героев Великой Отечественной войны, но и жертвам трагедии в Доме профсоюзов на Украине 2 мая 2014 года. Все началось с исполнения песен военных лет, включая знаменитую «Катюшу».

«В мероприятии приняли участие не менее 50 человек», – сообщил РИА «Новости» представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах. По его словам, участники прошли по центральным улицам города с флагами, цветами и фотографиями своих родственников, воевавших в годы войны. Безопасность обеспечивали сотрудники правоохранительных органов Амстердама.

Напомним, трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине. Сторонники «евромайдана» и националисты атаковали противников новой власти, которые выступали с пророссийских позиций. После этого участников «антимайдана», укрывшихся в Доме профсоюзов, заблокировали и подожгли здание, в результате чего погибли 48 человек, а более 250 получили ранения.

Памятные мероприятия «Бессмертного полка» пройдут в России и за рубежом с расширенным набором форматов с 1 по 11 мая. До этого в России и за рубежом стартовала акция «Стена Памяти».




