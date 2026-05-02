Объем импорта из России в Турцию за квартал упал почти на четверть

Объем импорта Турции из России за квартал снизился на 3,5 млрд долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Объем импорта Турции из России в январе–апреле 2026 года сократился на 3,5 млрд долларов, что на 22,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Министр торговли Турции Омер Болат отметил, что Россия стала страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, пишет РИА «Новости».

Помимо России, падение объемов импорта также зарегистрировано по направлениям из Объединенных Арабских Эмиратов, Боливии, Италии и Франции. Однако в абсолютном выражении наибольшее сокращение показали именно российские поставки.

Лидером по увеличению импорта в Турцию за отчетный период стал Китай – объем ввоза китайских товаров вырос на 1,8 млрд долларов. Кроме того, прирост импорта отмечен по товарам из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении увеличила импорт обуви из Турции – до 7,5 млн долларов.

Также Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении нарастила импорт ковров из Турции – более чем до 2 млн долларов. В то же время Россия в три раза сократила экспорт водки в Турцию – до 45 тыс. долларов.



