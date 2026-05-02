Зеленский ввел санкции против экс-главы своего офиса Богдана
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против экс-главы своего офиса Андрея Богдана.
Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана, передает ТАСС.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте Зеленского, в нем перечислены 17 видов ограничений в отношении Богдана. В перечень вошли блокировка активов, прекращение финансовых обязательств, запрет на приобретение земельных участков и бессрочное лишение государственных наград.
Как сообщает издание «Страна», на данный момент Андрей Богдан проживает в Австрии. В публикации отмечается, что Богдан критикует Зеленского как публично, так и в частных разговорах.
Следственный комитет России предъявил Андрею Богдану обвинения за организацию обстрелов в Донбассе.
Ранее Зеленский ввел ограничительные меры против своего бывшего советника Алексея Арестовича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Глава киевского режима также подписал указ о бессрочных санкциях в отношении экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).