Путин подписал закон о военном сотрудничестве с Никарагуа
В России вступил в силу закон, который определяет порядок и направления военного сотрудничества с Никарагуа, а также гарантирует защиту россиян, участвующих в этих проектах.
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте опубликования правовых актов.
Ратификация соглашения позволит развивать и укреплять сотрудничество между странами в военной области, а также создаст правовую базу для определения целей, направлений и форм двустороннего взаимодействия. В рамках соглашения предусмотрена защита интересов граждан России, которые будут выполнять задачи на территории Никарагуа, от местной юрисдикции.
Уточняется, что выполнение соглашения обеспечивают Министерство обороны России и Главное командование армии Никарагуа, которые назначены уполномоченными органами обеих сторон.
Ранее власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина. До этого Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила соглашения об установлении экономических и торговых отношений с Донецком и Севастополем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН министры иностранных дел России и Никарагуа Сергей Лавров и Денис Монкада подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство между двумя странами.