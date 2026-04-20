Удары ВСУ повредили скорую помощь и кафе в Херсонской области
Украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в нескольких населенных пунктах Херсонской области, повредив машины, школу, магазин и насосную станцию, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Повреждены два легковых автомобиля и автомобиль скорой помощи в Новой Каховке, легковой автомобиль в Таврийске, неэксплуатируемое здание школы в Костогрызове, указал губернатор, передает РИА «Новости».
Кроме того, повреждения получили грузовой автомобиль и жилой дом в Счастливом, складское помещение в Скадовске.
Также ВСУ ударили по неработающей насосной станции в Тополевке и кафе в Каховке. Повреждены административное здание в Виноградове, грузовик в Раздольном, продовольственный магазин в Обрывке, а также частные дома и машины в Цукурах.
Сальдо подчеркнул, что в ходе этих инцидентов никто не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе бригада скорой помощи погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области. В апреле беспилотники ВСУ повредили сельский Дом культуры в этом же регионе.