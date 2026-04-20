Соседка убитых в Мытищах актера Бенграфа и его жены рассказала о ссоре
Жительница дома в Мытищах сообщила о громком женском визге и грохоте в квартире погибших актера Владислава Бенграфа и его супруги.
Соседка погибших супругов, актера театра «ФЭСТ» Владислава Бенграфа и его жены Евгении, рассказала, что проснулась от сильного шума и крика из их квартиры. Женщина отметила, что крики были неразборчивы, но явно слышался громкий женский визг и звуки падения, передает Рен ТВ.
«Леденящий душу крик. Не так, как друг на друга кричат, а когда боится человек», – заявила соседка.
Позднее, по словам женщины, раздавались звуки стука в дверь и попытки ее вскрыть.
По факту смерти супругов были возбуждены два уголовных дела по статье об убийстве. Следователи провели осмотр квартиры, изъяли ножи и следовую информацию, а также назначили комплекс судебных экспертиз.
Ранее актер мытищинского театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена погибли в ходе обоюдной поножовщины.
Спасатели обнаружили тела супругов с колото-резаными ранами в запертой квартире.
Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование этого уголовного дела.