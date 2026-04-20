Соседка убитых в Мытищах актера Бенграфа и его жены рассказала о ссоре

Соседка погибших супругов, актера театра «ФЭСТ» Владислава Бенграфа и его жены Евгении, рассказала, что проснулась от сильного шума и крика из их квартиры. Женщина отметила, что крики были неразборчивы, но явно слышался громкий женский визг и звуки падения, передает Рен ТВ.

«Леденящий душу крик. Не так, как друг на друга кричат, а когда боится человек», – заявила соседка.

Позднее, по словам женщины, раздавались звуки стука в дверь и попытки ее вскрыть.

По факту смерти супругов были возбуждены два уголовных дела по статье об убийстве. Следователи провели осмотр квартиры, изъяли ножи и следовую информацию, а также назначили комплекс судебных экспертиз.

Ранее актер мытищинского театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена погибли в ходе обоюдной поножовщины.

Спасатели обнаружили тела супругов с колото-резаными ранами в запертой квартире.

Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование этого уголовного дела.