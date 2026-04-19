  МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    Группировка «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    0 комментариев
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    15 комментариев
    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    2 комментария
    19 апреля 2026, 12:11 • Новости дня

    В Подмосковье нашли тела супругов с колото-резаными ранами

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Мытищах обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами после их ссоры, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

    По информации пресс-службы подмосковного главка СК РФ, трагедия произошла ночью 19 апреля в квартире на улице Воровского. Жильцы дома слышали крики, доносившиеся из квартиры на 16-м этаже, передает РИА «Новости».

    «По приезду сотрудников оперативно-следственной группы, дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже, оказалась заперта изнутри. После ее вскрытия сотрудниками МЧС, в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди», – говорится в сообщении официального канала ведомства.

    По факту гибели супружеской пары возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Следователи уже провели осмотр места происшествия, изъяли ножи, а также назначили дактилоскопические и экспертизы холодного оружия. В настоящее время ведется допрос свидетелей и проводится комплекс судебных экспертиз.

    Ранее сообщалось, что в столице на улице Лобачевского обнаружили тело молодой женщины с признаками насильственной смерти.

    18 апреля 2026, 13:59 • Новости дня
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт

    Сергей Лавров вспомнил о приглашениях Мадлен Олбрайт покурить в библиотеке отеля

    @ Bao Dandan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время работы при ООН в 1990-е годы американская коллега Мадлен Олбрайт делала для российского дипломата исключение, позволяя ему нарушать строгие антитабачные правила, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

    Воспоминаниями о бывшем госсекретаре США руководитель российского внешнеполитического ведомства поделился на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости».

    Политик рассказал о совместной работе с американской коллегой в качестве представителей своих стран.

    В те годы действовал строгий запрет на курение в общественных местах, однако американка делала исключение для российского дипломата в отеле Waldorf Astoria. «Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. «Я знаю, ты куришь – пожалуйста», – отметил министр.

    Подобное отношение со стороны представителя Соединенных Штатов российский политик назвал настоящим человеческим жестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия с участием министра иностранных дел России на Антальском дипломатическом форуме вызвала значительный интерес публики.

    В ходе своего выступления дипломат указал на внутренние трудности западного военно-политического альянса.

    Комментарии (19)
    18 апреля 2026, 16:23 • Новости дня
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В 2014 году Владимир Зеленский призывал предоставить жителям Донбасса законное право говорить на русском языке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что Владимир Зеленский летом 2014 года просил дать жителям Донбасса возможность говорить на русском языке. По словам Лаврова, Зеленский тогда подчеркивал, что Россия и Украина являются братскими народами с общей историей и культурой, передают «Вести».

    «Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», – привел слова Зеленского Лавров на полях Антальского дипломатического форума.

    Позднее, отметил Лавров, Зеленский стал заявлять в интервью, что тем, кто живет на украинской территории и ощущает себя причастным к русской культуре, стоит уезжать в Россию.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются».

    Владимир Зеленский публично называл жителей Донбасса террористами.

    Также Сергей Лавров посоветовал киевским властям выполнять статьи конституции о правах национальных меньшинств.

    Комментарии (14)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    Комментарии (5)
    18 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза

    Эксперт Лямин: Кроме Ормуза Иран в состоянии парализовать Персидский залив

    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    @ NASA

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если переговорный процесс будет сорван, то в течение нескольких дней возможно возобновление боевых действий против Ирана, у которого достаточно ресурсов по блокировке Ормузского пролива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. В субботу Иран менее чем через сутки восстановил перекрытие Ормуза.

    «Развязка данного кризиса зависит от того, как сложатся переговоры между Ираном и США, которые продолжаются сейчас. Возможно заключение предварительного рамочного соглашения с фиксацией базовых положений, что позволит продлить перемирие на месяц или даже больше. За это время можно будет выйти на финальные договоренности», – предположил военный эксперт Юрий Лямин.

    Также не исключен срыв переговоров и возвращение боевых действий в течение ближайших дней. «Но есть надежда, что перемирие все-таки будет продлено, а пока нестабильная ситуация будет сохраняться. Какой вариант будет в итоге, сейчас не знает никто», – добавляет спикер.

    При этом ВМС Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) обладают достаточными ресурсами для длительного физического перекрытия Ормузского пролива, даже с учетом присутствия Пятого флота США и возможностей противоминной борьбы коалиции с участием почти полусотни стран.

    «Иран минимально использует свои возможности для перекрытия Ормузского пролива, а реальных военных ресурсов у страны намного больше. При желании Иран может заминировать и Персидский залив, что приведет к полной длительной остановке всего судоходства в данной акватории», – полагает Лямин.

    По его словам, для минирования Иран использует небольшие моторные лодки, на борту которых можно перевозить по две-четыре мины. «У Ирана таких лодок около тысячи. Все они расположены на скрытых в горах базах возле побережья», – рассказал эксперт.

    Кроме того, у Ирана есть береговые ракетные комплексы и дроны-камикадзе, благодаря которым корабли Пятого флота США, отвечающие за морскую блокаду Исламской Республики, сосредоточены на безопасном расстоянии – преимущественно в Оманском заливе и Аравийском море.

    «Американские корабли стараются не подходить близко к Ормузскому проливу и Персидскому заливу, чтобы не рисковать. Поэтому говорить сейчас о каком-то разминировании, о чем заявлял президент США, не приходится», – добавил Лямин.

    В субботу стало известно о восстановлении Ираном военного контроля над Ормузским проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Так Тегеран ответил на американскую морскую блокаду иранских портов.

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении представителя центрального штаба иранского командования Эбрахима Зольфагари.

    Американцы блокируют морской трафик через иранские порты с 13 апреля. В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Ранее источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана дал понять, что свободное судоходство в регионе напрямую увязано с соблюдением режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Если действующее перемирие окажется нарушенным, водная артерия будет немедленно заблокирована вооруженными силами Ирана.

    Впервые в современной истории Иран полностью перекрыл движение в Ормузском проливе в конце февраля – начале марта этого года. Хотя Тегеран десятилетиями угрожал сделать это в ответ на санкции, до 2026 года пролив никогда не закрывался для судоходства целиком.

    Накануне МИД Ирана объявил о временном открытии пролива для коммерческих судов на период перемирия между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла». Но спустя меньше суток Иран вновь восстановил «строгий контроль» и закрыл Ормуз.

    Комментарии (3)
    18 апреля 2026, 17:25 • Новости дня
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков, сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. Так он отреагировал на слова министра Сергея Лаврова о невоспитанности нового поколения иностранных дипломатов.

    «Я считаю, что министр абсолютно прав. Скорее всего – это видно по контексту – в первую очередь речь идет о европейских дипломатах. Произошло падение не просто профессионального, а человеческого уровня: люди недостаточно воспитаны и образованы», – отметил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, бывший эмиссар МИД по правам человека.

    Одним из ярких примеров современной дипломатической нормы на Западе собеседник назвал стиль главы евродипломатии Каи Каллас, «которая каждый день выдает на-гора какой-то бред и безумие». «Конечно, Лавров имел в виду не абсолютно всех коллег, но значительное их число. Сегодня откровенное хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков», – подчеркнул Долгов.

    Также вызывает удивление, что игнорирование элементарных норм вежливости происходит именно со стороны европейских дипломатов. «Европа всегда была известна высоким уровнем образования и культурного развития. Но это все осталось в прошлом. Россия не опускается до этого хамства, на что недвусмысленно указал Лавров. Мы продолжаем придерживаться цивилизованных правил общения, но при том понимании, что спуску мы никому не дадим, хамить и оскорблять нас никому не позволим. Но мы не позволим это делом, а не ответными оскорблениями», – подчеркивает спикер.

    По его словам, даже в годы холодной войны не было принято лично оскорблять оппонентов, «а сегодня, к сожалению, другая ситуация». «Ими пересечены большинство красных линий. Это чувствуется во всем. Даже не общаясь повседневно с такими «недодипломатами», чувствуешь через публичную сферу. Распустились, конечно», – заключил спикер.

    Что касается личного опыта Долгова в период активного занятия дипломатией, «то такого разгула охлократии (власти толпы), как сейчас происходит на Западе, конечно, не было».

    «Дипломаты отвечали на поздравления, на официальные и рабочие сообщения. Понятно, что далеко не со всеми западными коллегами были нормальные и хорошие отношения, но большая часть из них могла разграничить профессиональное и личное. У нас было много расхождений и противоречий в позициях и подходах, довольно жестких столкновений по самым разным вопросам – от бывшей Югославии до Ближнего Востока. Спорили до хрипоты, но большинство коллег не опускались до личных оскорблений, попыток унизить. Жесткую позицию можно выразить вполне цивилизованными методами», – отметил дипломат.

    Новое поколение европейских дипломатов, по мнению собеседника, в значительной мере ведет себя как «братва». «Их профессиональные методы и стиль личного общения очень смахивают на методы братвы, но с некоторым отличием. За значительной частью братвы была какая-то определенная сила, хотя и нелегальная. А за этими политиками и дипломатами никакой силы нет. Это бессилие в борьбе с Россией и в целом в мировых делах только разжигает их эмоции и злопыхательство», – пояснил Долгов.

    В ходе участия в Анталийском дипломатическом форуме министру иностранных дел России Сергею Лаврову задали вопрос о том, взаимодействие с кем из иностранных партнеров оставило наибольший след в его памяти. В ответ министр поделился наблюдениями о поведении молодых иностранных дипломатов, которые склонны игнорировать даже официальные поздравительные телеграммы.

    «Прямо сейчас появляются коллеги, чьих имен я даже не знаю, потому что, бывает, из врожденной вежливости, напишешь, что министра какого-нибудь государства поздравляю, желаю успехов после его назначения министром, и они даже могут не ответить», – рассказал Лавров.

    Министр охарактеризовал таких коллег как «новое поколение желающих», противопоставляя их классической школе дипломатии, где соблюдение этикета и ответная реакция на официальные обращения считались обязательными.

    Это высказывание стало не просто комментарием о правилах хорошего тона, а характеристикой смены поколений в мировой дипломатии и девальвации традиционных норм взаимодействия. Ответ стал частью более широкой критики западных политиков, которые, по мнению Лаврова, подменяют профессиональный диалог лозунгами и ультиматумами.

    Год назад на этой же площадке Лавров тоже критиковал манеры западных коллег, а его самого модератор дискуссии назвал «рок-звездой дипломатии».

    Комментарии (13)
    18 апреля 2026, 19:18 • Новости дня
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек

    В больнице Киева умерла шестая жертва стрельбы в Голосеевском районе

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате вооруженного инцидента в украинской столице возросло до шести человек после смерти госпитализированной 30-летней женщины.

    Об увеличении числа жертв трагедии рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    «Только что в больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших», – написал киевский градоначальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о пяти погибших и десяти раненых.

    Комментарии (3)
    18 апреля 2026, 19:50 • Новости дня
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    @ Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В книге журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски сообщается, что Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв газопроводов «Северные потоки».

    Журналист Wall Street Journal Бояна Панчевски, ссылаясь на беседы с непосредственными участниками событий и сотрудниками спецслужб, отмечает, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально поставил Зеленского в известность о готовящейся операции, чтобы переложить на него юридическую ответственность, передает РИА «Новости».

    В книге говорится: «Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, чтобы спасти свою шкуру», – такую формулировку привел Панчевски со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Журналист отмечает, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность.

    Летом 2022 года, по данным расследования, о готовящейся диверсии узнало ЦРУ. Американская сторона потребовала от Киева отказаться от плана подрыва, после чего Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию. Однако бывший главком, как сообщает Панчевски, проигнорировал распоряжение.


    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт  потребовали прекратить финансовую поддержку Киева.

    Комментарии (11)
    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    Комментарии (6)
    18 апреля 2026, 21:41 • Новости дня
    Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности

    Дуров заявил о недоверии к реальности, школам и браку

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Павел Дуров перечислил ряд явлений, которые считает обманом, включая брак, фармацевтику и СМИ, и усомнился в самой реальности.

    Павел Дуров высказал сомнения в подлинности реальности, а также назвал обманом такие явления, как фармацевтика, пищевая промышленность, школы, банковская система, брак, налогообложение, роскошь, независимые СМИ, неправительственные организации, города и страны, передают «Вести».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дуров опубликовал этот список в ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, который воспринимается как норма.

    На вопрос одного из пользователей о причинах включения брака в этот перечень Дуров пояснил, что брак представляет собой «эксклюзивный пожизненный контракт» с дорогой процедурой расторжения и отсутствием гарантий, а также сопровождается значительными эмоциональными затратами и внешним вмешательством.

    Ранее Павел Дуров объявил об обновлении протокола Telegram для противодействия цензуре.

    До этого Дуров потерял миллиарды долларов за один месяц.

    Дуров в рождественском поздравлении  пожелал подписчикам сократить потребление информации и еды.

    Комментарии (23)
    18 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Модератор форума в Анталье раскрыл удивительную способность Лаврова

    Ведущий Анталийского форума удивился способности Лаврова отвечать без подготовки

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, глава МИД России продемонстрировал высочайшую компетентность, давая исчерпывающие ответы на любые вопросы без предварительного согласования, отметил модератор выступления Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар.

    Российский министр иностранных дел выступил на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости». Модератор дискуссии Алиджан Аянлар высоко оценил высочайший профессионализм и удивительную способность главы ведомства.

    «Один из интересных моментов, касающихся господина Лаврова: он дает столько информации в одном ответе на вопрос, что тяжело уследить за всем сразу, но он себя очень комфортно чувствует», – рассказал журналист.

    Телеведущий добавил, что имел богатый опыт общения со многими мировыми лидерами. По его словам, некоторые политики заранее просят список тем, однако российский дипломат всегда готов отвечать без предварительной подготовки.

    Пятый по счету форум открылся в пятницу при участии более 5 тыс. гостей и свыше 1 тыс. журналистов. Мероприятие собрало делегации из 150 стран, включая 22 глав государств, 14 вице-президентов и 39 руководителей внешнеполитических ведомств. Сергей Лавров стал почетным гостем этого масштабного события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мероприятие с участием российского министра на Анталийском дипломатическом форуме вызвало повышенный интерес публики.

    В ходе своего выступления Сергей Лавров указал на многолетнюю подготовку современных войн западными странами.

    Главы внешнеполитических ведомств России и Турции утвердили двусторонний план консультаций на ближайшие два года.

    Комментарии (9)
    18 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Российским силовым структурам удалось определить местоположение одной из площадок в Молдавии, где проходят испытания беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для украинских военных.

    Представитель российских силовых структур сообщил, что производство дронов, в том числе для нужд ВСУ, ведется на территории Молдавии, в частности в городе Вадул-луй-Водэ, где и проходят испытания новой техники, передает ТАСС.

    Он уточнил, что официальные представители молдавских властей заявляют: разработки беспилотников предназначены исключительно для обеспечения обороноспособности республики. Тем не менее, по данным российских силовиков, эти устройства поставляются также украинской стороне.

    Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, с адресами компаний в восьми европейских странах.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для ВС России.

    Комментарии (15)
    18 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева

    Лавров спрогнозировал превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших»

    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны, оказывающие поддержку Киеву, рискуют в скором времени утратить энтузиазм и стать «коалицией отжелавших», заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме прокомментировал инициативы по созданию новых союзов вместо НАТО, передает ТАСС.

    По его словам, предлагается сформировать блок с участием Евросоюза, Турции, Британии и Украины.

    «Причем Владимир Зеленский очень быстро подхватил эту идею. Сказал, что украинцы будут ядром, сердцевиной, гарантией успеха всего этого блока», – указал министр. При этом он напомнил слова руководителя украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который признавал отсутствие у страны собственных ресурсов для ведения боевых действий.

    Российский дипломат отметил, что текущие объединения напоминают «коалицию желающих казаться настоящими», которая вскоре может трансформироваться в «коалицию отжелавших».

    «Движение идет в сторону чего-то наподобие «коалиции желающих». Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на коалицию желающих казаться настоящими, казаться действительными. У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в «коалицию отжелавших». Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской, милитаризованной политики», – отметил российский димпломат.

    Кроме того, министр подчеркнул стремление Запада превратить Украину в источник глобальной опасности. Он напомнил, что уже в третий раз в современной истории подобная угроза может исходить именно с территории Европы.

    Ранее глава МИД России рассказал о планах западных стран по формированию нового военного альянса с ключевым участием Украины.

    До этого инистр назвал участников так называемой «коалиции желающих» выдающими себя за действительных людьми.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал на попытки этой группы европейских государств сорвать мирное урегулирование.

    Комментарии (13)
    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    Комментарии (2)
    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    @ Seth Rose/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    Комментарии (4)
    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    Грушко: Россия даст ответ на сокращение дипмиссий в ЕС

    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

    Комментарии (8)
    Главное
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    При атаке ВСУ на Таганрог повреждены коммерческие предприятия и колледж
    Госдолг России стал самым низким среди стран G20
    Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список денег после смерти родственника

      После смерти родственника наследники могут получить не только квартиру или вклад, но и ряд денежных выплат – от пенсии и зарплаты до страховых компенсаций и налоговых вычетов. В 2026 году правила оформления части таких выплат изменились, а сроки обращения остались жесткими. Разбираемся, какие деньги можно получить, куда обращаться и как не потерять положенные суммы.

    • Сколько воды нужно пить в день в 2026 году: норма по весу, возрасту и советы врачей

      Сколько воды нужно пить в день – один из самых популярных вопросов о здоровье. Универсальной цифры не существует: норма зависит от веса, возраста, активности и даже климата. В 2026 году врачи все чаще говорят об индивидуальном подходе – и пересматривают правило «2 литра в день». Разбираемся, сколько жидкости действительно нужно организму, как рассчитать свою норму и какие сигналы подает тело при нехватке воды.

    • На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

      При оформлении ипотеки многие ориентируются только на доход, но банки и страховые компании учитывают гораздо больше факторов. От того, на кого именно оформлен кредит – на мужа или жену, – может зависеть стоимость страховки, размер платежей и общая переплата за жилье. Разбираемся, почему в России ипотеку часто оформляют на женщину, есть ли в этом реальная выгода и в каких случаях такой выбор действительно помогает сэкономить.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации