Уралвагонзавод предложил Малайзии гибкие схемы поставок танка Т-90МС
Российские компании готовы предоставить Малайзии варианты кооперации, включая поэтапную сборку и полное сервисное сопровождение танков Т-90МС.
Концерн «Уралвагонзавод» и компания «Рособоронэкспорт» готовы предложить Малайзии гибкие формы сотрудничества по танку Т-90МС, сообщает ТАСС.
В преддверии выставки DSA 2026 представители «Ростеха» подчеркнули возможность поэтапной сборки и полного сервисного сопровождения боевых машин для малайзийских партнеров.
«При проявлении интереса со стороны Малайзии «Рособоронэкспорт» и концерн «Уралвагонзавод» готовы предложить гибкие схемы сотрудничества, включая поэтапную сборку и полное сервисное сопровождение боевых машин Т-90МС», – заявили в ведомстве.
Там напомниши, что Россия обладает успешным опытом организации лицензионного производства и кооперации с зарубежными заказчиками, в частности привели пример проектов в Индии и ряде других стран.
В госкорпорации добавили, что «Уралвагонзавод» традиционно считает партнеров из Юго-Восточной Азии важными и перспективными. Концерн открыт для переговоров по поставкам техники, зарекомендовавшей себя в условиях тропического климата.
По словам представителей «Ростеха», танк Т-90МС является современной боевой машиной нового поколения, ориентированной на экспорт.
Он сочетает проверенную платформу с передовой системой управления огнем, динамической защитой и высокой мобильностью, что обеспечивает эффективность и надежность в самых разных климатических условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел экскурсию для султана Ибрагима в Эрмитаже.
Путин также организовал рабочий завтрак в формате тет-а-тет с верховным правителем Малайзии. «Рособоронэкспорт» сообщил о расширении списка заказчиков истребителя Су-57Э и заключении новых контрактов, в том числе в связи с выставкой DSA-2026 в Малайзии.