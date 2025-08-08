Кто и зачем испачкал парадный образ нового президента Польши

Tекст: Станислав Лещенко

Инаугурация нового президента Польши состоялась на фоне политического скандала. В продажу поступила книга журналистки Александры Сарны «Сутенер» (Alfons), в которой рассказаны многочисленные неприглядные факты из жизни Кароля Навроцкого.

Александра Сарна – бывшая телеведущая и пропагандистка здорового образа жизни. Недавно она решила выступить в жанре политической биографии, дебютировав скандальной книгой «Дебил», посвященной прежнему президенту Анджею Дуде, срок полномочий которого закончился несколько дней назад. В тексте Дуда изображен дурачком и клоуном, эдаким «мистером Бином» от политики. Приводятся реальные эпизоды, в которых теперь уже бывший президент Польши оказывался не на высоте – его неудачные высказывания и глупые выходки.

Так, например, Дуда вступал в общение в соцсетях с разными троллями и ботами, укрывшимися за фотографиями красивых женщин и принимался с ними флиртовать. При этом комический эффект вызывает и то, что Дуда всерьез считает себя великим государственным деятелем и любит на публике принимать картинные позы под стать Муссолини.

Сменивший Дуду 42-летний Кароль Навроцкий до последнего времени был известен полякам по изрядно сглаженному, парадному варианту своей биографии. В СМИ, обслуживающих консервативную партию «Право и справедливость», в рядах которой состоят и Дуда, и Навроцкий, любят представлять Кароля Навроцкого «идейным борцом с коммунизмом» и радетелем за национальные интересы. Однако и у Навроцкого, сменившего Анджея Дуду на посту президента, есть, как выяснилось, свои скелеты в шкафу.

Сын активного члена профсоюза «Справедливость», сыгравшего важную роль в свержении советской власти в Польше, Кароль сначала пошел по академической линии: отучился в университете родного Гданьска, где получил магистерскую, а затем и докторскую степень. Причем темой для своей диссертации он избрал историю сопротивления коммунистическому режиму в городе Эльблонге и его окрестностях. В период работы над диссертацией Навроцкий познакомился с вождем «Права и Справедливость» Ярославом Качиньским, что и предопределило его переход в политику.

Качиньский заприметил перспективного кадра и стал его протежировать. С 2009 по 2017 год Навроцкий работал в Институте национальной памяти (IPN), а затем возглавил Музей Второй мировой войны в Гданьске. Благодаря поддержке польских консерваторов в 2021-м он стал президентом IPN.

Главный же «подвиг» Навроцкого, которым он на данный момент наиболее известен – именно благодаря его усилиям в Польше был произведен массовый снос памятников советским воинам-освободителям.

За это в феврале 2024 года Навроцкий был включен Следственным комитетом России в список разыскиваемых лиц. Справедливости ради, столь же негативно он относится к бандеровской идеологии на Украине и неоднократно призывал Киев покаяться за Волынскую резню. Также Навроцкий заявлял, что украинские беженцы не должны жить в Польше лучше, чем сами поляки.

Однако после того, как партия «ПиС» выдвинула Навроцкого своим кандидатом в президенты Польши, стали выплывать связанные с ним нелицеприятные факты – сначала незначительные, а потом все более серьезные. Так, во время теледебатов со своим главным соперником мэром Варшавы Рафалом Тшасковским он прямо перед камерами положил себе в рот нечто, принятое многими за снюс (запрещенное к продаже в Польше и многих других странах ЕС табачное изделие). «Я называю это жвачкой. Это пакетики с никотином», – оправдывался позже Навроцкий. Однако предполагаемое пристрастие нового главы Польши к запрещенным веществам – это, как оказалось, еще цветочки.

В ходе работы над «Дебилом» Александра Сарна обнародовала свой план по написанию новой книги – посвященной на сей раз Каролю Навроцкому. Ее название столь же емкое – «Сутенер». Это отсылка к «скелету из шкафа» Навроцкого, выявленному его конкурентами в ходе предвыборной кампании.

Начать стоит издалека. В юности Навроцкий увлекался боксом, в 2004 году он даже стал победителем боксерского турнира на Кубок Польши среди юниоров в весовой категории до 91 кг. Газета Rzeczpospolita утверждала, что именно в пору своей спортивной юности Навроцкий свел знакомство с Патриком Масяком (более известным как Большой Бу): членом банды, промышлявшей сутенерством. Масяк в свое время отсидел срок за похищение людей.

Навроцкому после этой публикации пришлось оправдываться. Он заверил, что знал Масяка только по боксерскому рингу и не причастен к его криминальному прошлому. Однако портал Onet опубликовал рассказ двух его бывших коллег о том, как Навроцкий в свое время работал охранником «Гранд-отеля» в Сопоте.

Туда будущий президент устроился в пору своей учебы в университете, чтобы подзаработать на жизнь. Но по свидетельству лиц, знавших его в ту пору, Навроцкий подрабатывал тем, что организовывал постояльцам услуги проституток. По словам экс-коллег, будущий кандидат в президенты предлагал им деньги за услугу: они должны были информировать его, если клиенты гостиницы обращались по поводу проституток.

Кроме того, один из свидетелей рассказал, что видел, как в его смену Навроцкий сопровождал продажных женщин от входа в гостиницу до комнат клиентов.

А потом была обнаружена еще одна стыдная история: Кароль Навроцкий и его жена Марта в свое время получили у 80-летнего пенсионера по имени Ежи принадлежавшую тому квартиру. Получили не задаром – взамен они пообещали обеспечить Ежи, передвигавшемуся на костылях, пожизненный уход: жилье, питание, одежду, вносить за него коммунальные и оплатить, когда придет время, расходы на похороны. Стороны заключили соответствующий договор – однако обещания своего Навроцкие не сдержали.

Ежи, которому Навроцкий выделил меньшую жилплощадь, сидел без денег, еды, электричества и отопления – и в конечном итоге угодил в социальный приют. «Навроцкий просто хотел завладеть квартирой, а потом ему было все равно. Я никогда не сталкивалась с таким наглым обманом», – указывает полька Анна, соседка Ежи. Пытаясь отмыть свое имя от скандала, Навроцкий заявил, что передаст квартиру, которую он выманил у пенсионера, «на благотворительность» и что на самом деле «все было совсем не так».

Также польские СМИ уличили Кароля Навроцкого в участии в драках. В частности, портал Wirtualna Polska сообщил, что Навроцкий участвовал в одном из самых массовых побоищ польских футбольных фанатов, произошедшем 25 октября 2009 года – между болельщиками клубов «Лех» из Познани и «Лехия» из Гданьска. В этой жуткой стычке, проходившей неподалеку от Гданьска, участвовали около ста сорока человек; некоторые из них за свое мордобойное «усердие» очутились в тюрьме.

Утверждалось, что Навроцкий участвовал в этой драке в рядах фанатской группировки «Хулиганы Вольного города», которая, как считается, связана с криминальным миром Гданьска.

На обвинения в адрес тогда еще кандидата в президенты страны отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, глава враждебной «Партии и Справедливости» партии «Гражданская платформа». Туск призвал: «Я ожидаю, что господин Кароль Навроцкий в течение двадцати четырех часов обратится в суд с иском против редакций порталов и отдельных лиц, которые говорят о нем недвусмысленные вещи». И тот действительно подал иск – на портал Onet, обидевший его сильнее всего. Кароль Навроцкий припечатал своих обвинителей в соцсетях: «Сегодня проблема Польши – политические проститутки, которые хотят продать нашу страну за иностранные деньги».

Однако способ, которым он решил бороться за свое честное имя, вызвал недоумение. Дело в том, что польское судебное законодательство предоставило Навроцкому право подать иск о клевете одним из двух способов. Он мог подать этот иск в рамках так называемой избирательной процедуры, предполагающий скорейшее рассмотрение дела. Но политик предпочел ограничиться обычным гражданским иском, который может рассматриваться годами. Это сразу же навело на подозрения в том, что обвинители правы и Навроцкому есть что скрывать.

В целом репутация Навроцкого получила сильный урон. Но он все же сумел во втором туре выборов вырвать победу у своего главного соперника – мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата от либералов. Вырвал, однако, с минимальным перевесом – полякам настолько уже надоела деятельность правительства, в котором заправляет «Гражданская платформа», что это недовольство не смог перевесить и увесистый компромат на Навроцкого.

В целом же появление этого компромата следует рассматривать в контексте усиливающейся борьбы между «Гражданской платформой» и «Правом и Справедливостью». Трудно представить, что Александра Сарна, написавшая книги «Дебил» и «Сутенер», поливает грязью президентов от «ПиС» только из чувства справедливости. Либералы из ГП продолжают контролировать правительство – и они пытаются нанести удар по самому популярному политику в стане противников.