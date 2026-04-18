Мужчина в Новой Москве поджег ПВЗ и нанес себе смертельные увечья

Вера Басилая

В Новой Москве мужчина зашел в пункт выдачи заказов и устроил поджог вещей. После этого он поспешно покинул помещение, передают «Вести».

Затем мужчина забежал в подъезд одного из домов на бульваре Веласкеса в Коммунарке, поднялся на восьмой этаж и нанес себе увечья, говорится в публикации.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако медики не смогли его спасти – мужчина скончался от полученных травм.

Ранее рецидивист с ножом напал на сотрудницу ПВЗ в Нижнем Новгороде.