Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.5 комментариев
Якубовский: «Единая Россия» не допустит постройки платных дорог без альтернативы
Член комитета Госдумы Александр Якубовский подчеркнул, что партия «Единая Россия» не поддержит строительство платных дорог без бесплатного альтернативного проезда, заявил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.
Якубовский отметил, что позиция «Единой России» по вопросу строительства платных дорог остается неизменной – партия не допустит реализации проектов, которые не предусматривают бесплатный альтернативный проезд, сообщается на сайте «Единой России».
Александр Якубовский обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что отдельные лоббисты пытаются продвинуть идею платных дорог в Дальневосточном федеральном округе без альтернативного маршрута.
«Позиция партии была и остается неизменной: такие инициативы не поддерживали ранее, не поддерживаем сейчас и не допустим ущемления прав граждан в будущем. Считать нормой ситуацию, когда человека фактически ставят перед выбором – либо плати, либо не езжай – безответственно. И такая позиция не заслуживает поддержки», – заявил Якубовский.
Он отметил, что вопрос касается не второстепенных маршрутов, а возможности добраться до работы, больницы, школы и других социальных объектов. Действующее законодательство, по его словам, требует обязательного наличия бесплатной альтернативы для платных дорог, что закреплено в ст. 37 федерального закона 257-ФЗ.
Якубовский также напомнил, что исключение из этого правила предусмотрено только для отдельных территорий Крайнего Севера, и попытки распространить такой подход шире несут прямой риск ущемления прав людей. По его словам, развитие дорожной инфраструктуры должно происходить в интересах граждан, а не за их счет.