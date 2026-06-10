После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.4 комментария
Захарова возмутилась ситуацией вокруг отстраненного прокурора МУС Хана
Официальный представитель МИД Мария Захарова возмутилась ситуацией вокруг отстраненного главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, выдававшего ордера на арест глав государств, в то время как МУС не решил достоин ли тот занимать свою должность.
Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik ситуацию вокруг отстраненного за сексуальные домогательства главного прокурора МУС Хана.
«Вот сейчас прекрасная новость пришла о том, что главного прокурора так называемого Международного уголовного суда Карима Хана временно отстранили от должности в связи с подозрением в сексуальных домогательствах», – заявила Мария Захарова.
Она напомнила, что функционер не исполнял свои полномочия из-за вынужденного самоотвода уже больше года, начиная с мая 2025 года. При этом именно он ранее выдавал ордера на арест руководителей государств, не входящих в структуру МУС.
Представитель министерства подчеркнула абсурдность происходящего, отметив длительность процесса принятия решений в суде. По ее словам, разбирательства тянутся месяцами и годами, поскольку инстанция никак не может определиться с моральным обликом собственного прокурора.
Захарова сыронизировала над сложившейся ситуацией, задавшись вопросом о том, на «какой остановке Млечного пути находится сейчас международное правосудие и как подобное вообще может происходить».
Ранее Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от исполнения обязанностей прокурора.
Расследование надзорного органа подтвердило факты совершения им грубых служебных проступков.