Захарова возмутилась ситуацией вокруг отстраненного прокурора МУС Хана

Tекст: Вера Басилая

Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik ситуацию вокруг отстраненного за сексуальные домогательства главного прокурора МУС Хана.

«Вот сейчас прекрасная новость пришла о том, что главного прокурора так называемого Международного уголовного суда Карима Хана временно отстранили от должности в связи с подозрением в сексуальных домогательствах», – заявила Мария Захарова.

Она напомнила, что функционер не исполнял свои полномочия из-за вынужденного самоотвода уже больше года, начиная с мая 2025 года. При этом именно он ранее выдавал ордера на арест руководителей государств, не входящих в структуру МУС.

Представитель министерства подчеркнула абсурдность происходящего, отметив длительность процесса принятия решений в суде. По ее словам, разбирательства тянутся месяцами и годами, поскольку инстанция никак не может определиться с моральным обликом собственного прокурора.

Захарова сыронизировала над сложившейся ситуацией, задавшись вопросом о том, на «какой остановке Млечного пути находится сейчас международное правосудие и как подобное вообще может происходить».

Ранее Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от исполнения обязанностей прокурора.

Расследование надзорного органа подтвердило факты совершения им грубых служебных проступков.