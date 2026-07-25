Летевший с базы Рамштайн на Ближний Восток военный борт США повернул назад

Летевший на Ближний Восток самолет США вернулся из-за проблем со связью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-транспортный самолет США прервал рейс на Ближний Восток из-за технических проблем, передает ТАСС. Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщил о неполадках на борту.

«Принадлежащий США самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел с военной базы Рамштайн в Германии в направлении Ближнего Востока, однако во время полета сообщил о проблемах с радиосвязью и развернулся обратно», – рассказал собеседник агентства. Сейчас борт находится над Средиземным морем. Пока неизвестно, вернется ли он на базу вылета или приземлится на одном из аэродромов стран НАТО.

Выяснилось, что этот самолет был выпущен в 1997 году и находится в эксплуатации уже 29 лет. Несколькими днями ранее, 21 июля, стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix также сообщил о сбое систем связи во время полета над нейтральными водами Черного моря. БПЛА под управлением ВВС Италии прервал миссию, долетел до Средиземного моря, долго кружил там на высоте более 16 километров и в итоге приземлился на базе Сигонелла на Сицилии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III из-за технических проблем вернулся на базу Рамштайн сразу после взлета.

Несколькими днями ранее разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix подал сигнал о сбое системы связи после патрулирования акватории Черного моря.

Зимой американская военно-транспортная авиация задействовала базу Рамштайн для регулярных рейсов на Ближний Восток.