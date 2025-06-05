  • Новость часаЭксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    9 комментариев
    5 июня 2025, 19:18 • Новости дня

    НАТО утвердило планы крупнейшего расширения военных возможностей альянса

    Генсек НАТО сообщил об увеличении порога военных расходов до 5% ВВП

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный блок намерен усилить ПВО, танковые силы, дальнобойные системы и беспилотники, а странам альянса предложено существенно увеличить оборонные бюджеты.

    Министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей, передает ТАСС. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

    В перечень новых мер входят усиление противовоздушной обороны, увеличение количества танков, развитие дальнобойных систем вооружений, а также расширение использования беспилотных аппаратов и сухопутных войск. Рютте подчеркнул, что для реализации этих мер потребуется серьезное увеличение военных расходов среди членов альянса.

    Генсек отметил, что направил предложение о повышении минимального порога военных расходов для стран НАТО с нынешних двух процентов ВВП до пяти процентов. Этот вопрос планируется обсудить на саммите в Гааге 24–25 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет призвал все страны НАТО выделять не менее 5% ВВП на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания из-за угроз подводной инфраструктуре. Альянс также намерен увеличить закупки систем ПВО, беспилотников и дальнобойных ракет.

    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    4 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

    Шойгу и Ким Чен Ын рассмотрели шаги по восстановлению Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе переговоров в Пхеньяне затрагивалась тема восстановления региона и увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области.

    Восстановление Курской области и вопросы, связанные с этим процессом, стали темой переговоров между Ким Чен Ыном и Сергеем Шойгу в Пхеньяне, передает ТАСС.

    В российском Совбезе подчеркнули, что обсуждались конкретные шаги по увековечиванию памяти военнослужащих Корейской народной армии, внесших значительный вклад в освобождение Курской области от украинской оккупации.

    «В контексте значительного вклада военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской области от украинской оккупации были рассмотрены конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов», – заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

    Также на встрече обсуждались перспективы восстановления Курской области и возможные совместные проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, где обсуждались региональные вопросы.

    Шойгу прибыл в КНДР для переговоров о стратегическом партнерстве между странами.

    Внешнеполитическое ведомство КНДР назвало доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций политической провокацией.

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    4 июня 2025, 09:35 • Новости дня
    France Press: НАТО исключит вопрос членства Украины из итогов саммита
    France Press: НАТО исключит вопрос членства Украины из итогов саммита
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО планирует сделать итоговую декларацию саммита в Гааге предельно краткой, избегая упоминаний возможного членства Украины, пишет агентство France Press.

    По данным издания, содержание будущей декларации саммита НАТО в Гааге будет сдержанным и обойдет тему украинского членства ради единства альянса, передает РИА «Новости».

    Такое решение, по словам неназванного дипломата, принято для предотвращения разногласий среди стран – членов альянса.

    По информации агентства, источник выразил мнение, что в итоговом тексте не появится никаких формулировок о перспективах членства Украины в НАТО, и стороны постараются «сохранить полное молчание» по этому вопросу.

    Ранее Зеленский сообщил, что украинская сторона получила приглашение на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Как писала France Press, на саммите НАТО в Гааге Зеленский сможет поужинать с лидерами, но официальные переговоры с альянсом не планируются.

    Известно, что США выступили против приглашения Зеленского на саммит. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разногласия между Вашингтоном и Киевом могут поставить под угрозу проведение июньского саммита.

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    3 июня 2025, 10:09 • Новости дня
    Британия собралась нарастить ядерные силы

    Bloomberg: Британия планирует увеличить ядерный вклад в НАТО из-за сомнений в США

    Британия собралась нарастить ядерные силы
    @ LA(Phot) Stu Hill/MOD/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Британии рассматривает расширение ядерных возможностей в НАТО на фоне сомнений в готовности США защищать Европу, сообщает Bloomberg.

    Британия рассматривает возможность усиления своего участия в ядерном сдерживании НАТО на фоне сомнений в приверженности США альянсу, сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Кир Стармер пообещал сделать Британию «готовой к войне», чтобы противостоять угрозе со стороны России в Европе.

    Власти страны изучают возможность создания новых возможностей, включая истребители, способные нести ядерное оружие, чтобы повысить вклад Лондона в ядерную составляющую Североатлантического альянса. Этот шаг станет дополнением к уже запланированной модернизации ядерных сил Британии, включая обновление системы Trident, инвестиции объемом 15 млрд фунтов стерлингов и строительство до 12 новых подводных лодок по линии партнерства AUKUS с Австралией и США.

    На фоне опасений, что Вашингтон может снизить поддержку европейской безопасности, в Европе усиливается обсуждение вопросов оборонных расходов и ядерной безопасности. Старший научный сотрудник Pacific Forum в Берлине Уильям Альберке отметил, что эти меры должны компенсировать риски возможного ослабления участия США в альянсе.

    В опубликованном в понедельник обзоре стратегии безопасности Британии отдельно указано, что страна готова взять на себя большую роль по ядерному сдерживанию в евроатлантическом регионе. Документ отражает растущую обеспокоенность европейских лидеров необходимостью увеличить собственные оборонные расходы, а также учитывает призывы президента США Дональда Трампа к странам НАТО повысить финансирование обороны до 5% ВВП.

    В преддверии публикации обзора Стармер заявил BBC Radio: «Они правы. Мы все вместе должны взять на себя большую ответственность».

    Сейчас только Британия и Франция обладают ядерным оружием среди европейских членов НАТО, и только Британия официально предоставляет свои ядерные силы для защиты альянса, отмечается в публикации Bloomberg.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

    Сенатор Алексей Пушков отметил намерение Британии вести затяжную «ледяную войну» с Россией.

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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    4 июня 2025, 10:56 • Новости дня
    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов

    Bloomberg: Британия столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами оборонных контрактов

    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу, чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов, пишет Bloomberg.

    Производство снарядов на британском предприятии в городе Вашингтон теперь работает без перерывов впервые с 2003 года. Это решение связано с необходимостью срочно восполнить запасы вооружений, что указывает на резкое снижение обороноспособности страны за последние годы, передает Bloomberg.

    Британские эксперты отмечают, что за долгие годы недоинвестирования, ошибок в контрактах и плохого уровня набора кадров армия и запасы вооружений Британии оказались в критическом состоянии.

    По мнению бывшего главы Королевского флота Алана Веста, ситуация с нехваткой дополнительного оружия, снарядов и ракет в стране катастрофическая. Он подчеркнул, что склады практически опустели, а Великобритании нечем срочно пополнить арсеналы.

    Издание подчеркивает, что Великобритания уступила Германии второе место по военным расходам среди европейских стран НАТО, а ее армия стала самой малочисленной со времен Наполеона. Программа закупки бронемашин на сумму 5,5 млрд фунтов столкнулась с техническими проблемами и задержана на восемь лет. Также страна потратила миллионы на беспилотники, которые не могут работать в плохих погодных условиях.

    По данным Bloomberg, на этой неделе Британия представила новый оборонный обзор, в котором заявила о планах пополнить запасы, расширить ядерное сдерживание и флот подводных лодок, а также инвестировать в современные вооружения и технологии.

    Планируется создать шесть новых заводов по производству боеприпасов для постоянной готовности к войне, но сроки открытия этих объектов пока не называются. Руководство BAE Systems сообщило, что в ответ на рост заказов от правительства расширяет производство 155-миллиметровых снарядов в шестнадцать раз, начиная с лета этого года.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

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    3 июня 2025, 12:38 • Новости дня
    НАТО решила проверить защиту военных баз после атаки на аэродромы России

    NYT сообщила о решении НАТО проверить защиту военных баз после атак на аэродромы России

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО выразила обеспокоенность необходимостью пересмотра своих уязвимых мест после атаки ВСУ с применением FPV-дронов по российским аэродромам, пишет The New York Times (NYT).

    Газета пишет, что НАТО выразила обеспокоенность необходимостью пересмотра своих уязвимых мест после атаки ВСУ с применением FPV-дронов по российским аэродромам, передает ТАСС.

    Чиновник по вопросам обороны одной из европейских стран отметил, что инцидент стал поводом для обсуждения рисков среди членов альянса.

    Эксперты, опрошенные NYT, подчеркнули, что ударные беспилотники представляют серьезную угрозу для военных баз и могут атаковать объекты в любой момент. По словам руководителя исследовательской программы в Корнельском университете Джеймса Паттона Роджерса, базы крупных стран в Африке и на Ближнем Востоке особенно подвержены опасности в связи с нестабильной обстановкой в этих регионах.

    Издание также отметило, что несмотря на атаку Киева, массовое применение FPV-дронов по аэродромам российских городов не повлияет на планы России по продолжению наступательных операций.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаки на аэродромы и подрывы мостов.

    Украинский чиновник заявил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

    Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    3 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс просит европейских членов военного блока упятерить наземные силы ПВО из-за якобы угрозы со стороны России, сообщили источники Bloomberg.

    Вопрос о наращивании средств ПВО планируется обсудить на встрече глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе 5 июня, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным собеседников, общей целью для НАТО в Европе станет наращивание средств ПВО, но конечные показатели для каждого члена альянса будут отличаться.

    Ранее сообщалось, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня.

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    3 июня 2025, 07:19 • Новости дня
    Американский экс-дипломат заявил о подлом плане НАТО против России

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО нацелена на продолжительную конфронтацию с Россией, заявил на YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive бывший американский дипломат Джеймс Джатрас.

    Джатрас высказал мнение, что Североатлантический альянс хочет сделать конфронтацию постоянной чертой международной политики и инициировать новую холодную войну, передает РИА «Новости».

    По его словам, страны Запада не проявляют интереса к разрешению ситуации на Украине и занимаются попытками ослабить Россию любыми способами.

    Джатрас также подчеркнул, что последнее, чего желает коллективный Запад, – создание комплексной структуры безопасности в Европе.

    Ранее в Норвегии удар по российским стратегическим бомбардировщикам, совершенный силами с Украины эксперты назвали существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    4 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Россия потребовала реакции США и Британии на атаки Украины

    Рябков потребовал от США и Британии реакции на удары по авиабазам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости четкой реакции Вашингтона и Лондона на удары по российской стратегической авиации со стороны Украины.

    Российская сторона требует четкой реакции Соединенных Штатов и Британии в связи с атаками Киева на стратегическую авиацию России, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам форума «Примаковские чтения».

    Рябков отметил, что в последние сутки в социальных сетях появилось множество обсуждений о невозможности подготовки атак на российские аэродромы без тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится ими с Киевом. Он подчеркнул, что вопросы о роли западных стран в этих событиях остаются без ответа.

    «Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности», – заявил Рябков. Он выразил надежду, что стратегическая стабильность не останется в прошлом и западные столицы примут разумные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников. В зоне специальной военной операции начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    3 июня 2025, 14:50 • Новости дня
    Воздушная тревога второй раз с начала дня накрыла всю Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирены воздушной тревоги второй раз за день охватили все области Украины, включая столицу.

    Во второй раз за сутки официальные сервисы оповестили о воздушной тревоге по всей Украине, передает ТАСС.

    Сирены сначала прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже тревога распространилась на южные и западные регионы страны, а затем и на Киев. В результате сигнал раздался по всей территории.

    В то же время, по информации украинского издания «Общественное. Новости», в находящемся под контролем Киева Херсоне вновь произошли взрывы. Дополнительные подробности о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины ввели воздушную тревогу по всей территории страны, а в Николаеве и Сумах прозвучали взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории пяти областей Украины объявили воздушную тревогу.

    В утренние часы в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Черкасскую и Харьковскую области, также прозвучали сигналы воздушной тревоги.

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    3 июня 2025, 08:33 • Новости дня
    Подлодка ТОФ достигла максимальной глубины в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Японском море экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» успешно протестировал системы судна на максимальной глубине во время учений флота.

    Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота выполнила глубоководное погружение на максимальную глубину в Японском море, передает РИА «Новости». В ходе боевых учений экипаж проверил работу всех механизмов и систем судна на больших глубинах, а также отработал алгоритм действий по управлению кораблем при таких условиях.

    После завершения подводной части задания лодка всплыла и продолжила выполнение задач по боевой подготовке. Безопасность погружения обеспечивалась спасательным судном «Игорь Белоусов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави с деловым визитом отряда Тихоокеанского флота в Малайзию. Александр Моисеев подчеркнул увеличение боевого потенциала флота за счет поступления новых кораблей и авиационной техники. Учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая стартовали на острове Бали.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    Защитников российского газа в Европе стало больше

    Неожиданно в ряды защитников российского газа в Европе вступили Бельгия и Франция. До этого право получать российские энергоресурсы в открытую отстаивали только Венгрия и Словакия. Почему Бельгия и Франция противятся предложению ЕК отказаться от российского СПГ через пару лет? И почему сделать это будет не так просто? Подробности

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    Москва объявила Зеленского террористом

    Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров на высшем уровне с киевскими властями. Эксперты отмечают, что после таких заявлений отношение к политическому руководству Украины возможно только как к террористам, а к их спонсорам – как к пособникам террористов. Подробности

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    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

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    В США началась борьба за главный источник богатства XXI века

    Трамп в который уже раз резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга? На какие две части делятся элиты Америки и за что прямо сейчас между ними идет непримиримая война? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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