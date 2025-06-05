НАТО утвердило планы крупнейшего расширения военных возможностей альянса

Генсек НАТО сообщил об увеличении порога военных расходов до 5% ВВП

Tекст: Денис Тельманов

Министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей, передает ТАСС. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

В перечень новых мер входят усиление противовоздушной обороны, увеличение количества танков, развитие дальнобойных систем вооружений, а также расширение использования беспилотных аппаратов и сухопутных войск. Рютте подчеркнул, что для реализации этих мер потребуется серьезное увеличение военных расходов среди членов альянса.

Генсек отметил, что направил предложение о повышении минимального порога военных расходов для стран НАТО с нынешних двух процентов ВВП до пяти процентов. Этот вопрос планируется обсудить на саммите в Гааге 24–25 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет призвал все страны НАТО выделять не менее 5% ВВП на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания из-за угроз подводной инфраструктуре. Альянс также намерен увеличить закупки систем ПВО, беспилотников и дальнобойных ракет.