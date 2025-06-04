Рютте назвал Черное и Балтийское моря регионами НАТО

Генсек НАТО Рютте заявил о контроле Черного и Балтийского морей

Tекст: Елизавета Шишкова

Североатлантический альянс считает Черное и Балтийское моря зонами своей ответственности, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции, передает ТАСС. Рютте уточнил, что подводная инфраструктура в этих регионах находится под постоянной угрозой, и альянс уделяет ей особое внимание.

«Что касается Балтийского моря, но также других регионов НАТО, таких как Черное море, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», – заявил Рютте во время общения с прессой.

Он также подчеркнул, что, в случае нападения на страны альянса, ответ будет «разрушительным». Этот комментарий прозвучал на фоне обсуждения повышения напряженности из-за танкеров, которые перевозят российскую нефть и против которых страны ЕС и НАТО вводят санкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два американских военных корабля прибыли в Балтийское море для участия в крупнейших маневрах НАТО с участием около 50 кораблей. Военные в ходе учений Baltops-2025 на Балтике отрабатывают взаимодействие с беспилотниками, интегрированными в морские операции для реагирования на неожиданные вызовы.