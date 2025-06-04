Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Рютте назвал Черное и Балтийское моря регионами НАТО
Генсек НАТО Рютте заявил о контроле Черного и Балтийского морей
Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания НАТО, поскольку подводная инфраструктура в этих регионах находится под постоянной угрозой. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Североатлантический альянс считает Черное и Балтийское моря зонами своей ответственности, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции, передает ТАСС. Рютте уточнил, что подводная инфраструктура в этих регионах находится под постоянной угрозой, и альянс уделяет ей особое внимание.
«Что касается Балтийского моря, но также других регионов НАТО, таких как Черное море, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», – заявил Рютте во время общения с прессой.
Он также подчеркнул, что, в случае нападения на страны альянса, ответ будет «разрушительным». Этот комментарий прозвучал на фоне обсуждения повышения напряженности из-за танкеров, которые перевозят российскую нефть и против которых страны ЕС и НАТО вводят санкции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два американских военных корабля прибыли в Балтийское море для участия в крупнейших маневрах НАТО с участием около 50 кораблей. Военные в ходе учений Baltops-2025 на Балтике отрабатывают взаимодействие с беспилотниками, интегрированными в морские операции для реагирования на неожиданные вызовы.