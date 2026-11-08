Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Олега Газманова внесли в базу ГУР Украины
Олег Газманов попал в антироссийскую базу данных ГУР Украины
Главное управление разведки министерства обороны Украины внесло народного артиста России Олега Газманова в базу данных портала «War and sanctions» за поддержку специальной военной операции.
О внесении Газманова в базу украинского портала передает РИА «Новости». Поводом стала поддержка артистом спецоперации, проведение патриотических гастролей, сбор средств для российских военных и посещение новых регионов.
В карточке певца на сайте ГУР минобороны Украины также отмечается, что он передал военнослужащим России гитары с автографами в рамках благотворительной акции.
Ранее в базу портала были внесены Сергей Глушко (Тарзан), Наталия Порывай (Наташа Королева), рэперы Macan и Тимати, а также исполнители Ярослав Дронов (Shaman), Лариса Долина, Стас Михайлов и Вика Цыганова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в базу данных ГУР Минобороны Украины включили советскую и российскую актрису Наталью Варлей.
В субботу украинская разведка внесла в базу антироссийского портала народного артиста России Филиппа Киркорова. В тот же день в санкционную базу данных попал певец Николай Басков.