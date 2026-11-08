Олега Газманова внесли в базу ГУР Украины

Олег Газманов попал в антироссийскую базу данных ГУР Украины

Tекст: Денис Тельманов

О внесении Газманова в базу украинского портала передает РИА «Новости». Поводом стала поддержка артистом спецоперации, проведение патриотических гастролей, сбор средств для российских военных и посещение новых регионов.

В карточке певца на сайте ГУР минобороны Украины также отмечается, что он передал военнослужащим России гитары с автографами в рамках благотворительной акции.

Ранее в базу портала были внесены Сергей Глушко (Тарзан), Наталия Порывай (Наташа Королева), рэперы Macan и Тимати, а также исполнители Ярослав Дронов (Shaman), Лариса Долина, Стас Михайлов и Вика Цыганова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в базу данных ГУР Минобороны Украины включили советскую и российскую актрису Наталью Варлей.

В субботу украинская разведка внесла в базу антироссийского портала народного артиста России Филиппа Киркорова. В тот же день в санкционную базу данных попал певец Николай Басков.