ГУР Украины внесло в свою базу Наталью Варлей

Актриса Варлей внесена в базу данных военной разведки Украины

Tекст: Денис Тельманов

Об этом свидетельствуют данные портала украинского ведомства, на которые ссылается ТАСС.

В базе указано, что Варлей поддерживает политику России в отношении Украины и воссоединение Крыма с РФ.

Также авторы портала приводят высказывания актрисы о том, что «Украина восемь лет обстреливала Донбасс», а люди в ЛНР и ДНР защищают свое право «говорить на своем родном русском языке».

Кроме того, Варлей является послом благотворительного проекта «Народный фронт. Все для Победы!», собирающего средства для участников специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Главное управление разведки министерства обороны Украины включило народного артиста России Филиппа Киркорова в базу портала War and sanctions за поддержку спецоперации.

В тот же день в санкционную базу данных попал певец Николай Басков. В пятницу в базу данных ГУР за поддержку российской политики внесли певца Стаса Михайлова.