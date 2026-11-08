Суд в Москве заочно арестовал бывшего командующего Нацгвардией Украины

Суд в Москве заочно арестовал экс-главу Нацгвардии Украины за обстрелы Донбасса

Tекст: Денис Тельманов

Балан обвиняется в том, что в результате его преступных приказов в регионе погибли и получили ранения более 200 человек, передает РИА «Новости».

По версии Следственного комитета, с 31 мая по 1 сентября 2015 года украинские военные целенаправленно обстреливали гражданскую инфраструктуру Донецкой народной республики из артиллерийского оружия. В результате этих атак погибли 45 мирных жителей, еще свыше 160 человек получили ранения.

Бывшему руководителю украинской Нацгвардии вменяется применение запрещенных средств и методов ведения войны. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до 20 лет лишения свободы. Апелляционная инстанция уже признала решение о заочном аресте законным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Москве вынес решение о заочном аресте бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и экс-председателя Госпогранслужбы страны Виктора Назаренко.

Столичная инстанция заочно заключила под стражу двух командиров Вооруженных сил Украины Юрия Мельника и Андрея Гарбузюка.

В среду суд арестовал заочно генерал-лейтенанта украинской армии Анатолия Баргилевича.