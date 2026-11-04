Суд заочно арестовал генерала ВСУ Баргилевича за преступления в Донбассе

Суд арестовал генерала ВСУ Баргилевича за преступления в Донбассе

Tекст: Катерина Туманова

Генерал-лейтенант ВСУ Анатолий Баргилевич заочно арестован за применение запрещенных средств и методов ведения войны, пишет ТАСС.

Мера пресечения избрана по части 1 статьи 356 УК РФ. Апелляционная инстанция признала арест законным и не стала отменять решение.

По информации Следственного комитета России, фигурант дела участвовал в боевых операциях в Донбассе с апреля 2014 года, а в период с февраля 2024 года по март 2025-го планировал их проведение в должности начальника Генштаба ВСУ.

Баргилевич отдавал приказы о применении оружия с высокими поражающими свойствами, что привело к массовой гибели и ранениям гражданского населения, в том числе детей. Ему предъявлено обвинение, подозреваемый объявлен в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Следственный комитет установил причастность Баргилевича к организации преступлений против мирного населения. В 2025 году Владимир Зеленский снял генерала с должности главы Генштаба ВСУ.