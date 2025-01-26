Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
В Сочи начались беспорядки после отмены концерта блогера Золо
В Сочи задержали 20 человек после беспорядков из-за отмены концерта блогера Золо
Концерт блогера Ивана Золочевского в Сочи отменили из-за сообщения о минировании, что вызвало беспорядки среди зрителей, в результате чего двадцать человек были задержаны полицией.
Концерт блогера Ивана Золочевского, известного как Золо, был отменен в Сочи после сообщения о минировании площадки, передает ТАСС. Сообщение поступило в 18:00 мск. Из здания были эвакуированы все находившиеся внутри люди, а полиция не обнаружила опасных предметов.
Однако часть зрителей, недовольных отменой мероприятия, спровоцировала беспорядки. В ответ полиция была вынуждена направить два наряда патрульно-постовой службы для урегулирования ситуации. В результате двадцать участников беспорядков были задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
По предварительным данным, в ходе беспорядков никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.
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