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Электроснабжение Пролетарского района Донецка восстановлено
После подключения трансформаторных подстанций восстановлено электроснабжение Пролетарского района Донецка, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
«По информации «Донецкэнерго» филиал АО «Юго-Западная ЭСК», в Пролетарском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны», – сообщил Кулемзин в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кулемзин сообщил о частичном отключении электричества в Донецке.
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