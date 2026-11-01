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ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Тульской областью
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены пять украинских беспилотников», – сообщил Миляев в «Максе».
Он отметил, что, по предварительным данным, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.
Губернатор напомнил жителям о необходимости избегать открытых пространств и не снимать работу сил ПВО при угрозе атаки беспилотников. Он добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Шебекино Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль.
В результате удара беспилотного летательного аппарата по транспортному средству пострадали два человека.