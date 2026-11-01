Служащие в ВСУ женщины попросили Зеленского вернуть их в мирную жизнь

Tекст: Катерина Туманова

«Тенденция увеличения женщин на линии боевого соприкосновения хоть и небольшая, но действует на регулярной основе. Сейчас наши разведорганы фиксируют все большее и большее присутствие женщин на линии боевого соприкосновения», – рассказал он ТАСС.

Марочко отметил, что в украинских пабликах уже появляются обращения украинских женщин, которые до службы были на гражданских профессиях. Они просят Зеленского вернуть их обратно – в мирную жизнь.

«Но я глубоко сомневаюсь, что их мобилизация на фронт проходит без участия Зеленского», – сказал эксперт.

Он добавил, что из-за нехватки личного состава командование ВСУ отправляет женщин гражданских профессий для участия в боях у Славянска и Краматорска в ДНР. Они служат стрелками, операторами противотанковых управляемых ракет и механиками-водителями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о возможности принудительного призыва женщин на военную службу.

Марочко в июле сообщил об отправке украинским командованием насильно мобилизованных солдат в район Славянска и Краматорска. Тогда же женщина возглавила роту украинской армии из-за нехватки мужчин.