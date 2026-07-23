Женщина возглавила роту украинской армии из-за нехватки мужчин

Эксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона

Политолог Корнилов: Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского из страха перед толпой

Tекст: Олег Исайченко

«Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова привела к «картонному майдану»: люди выступали против этого решения Владимира Зеленского, а также за смену главнокомандующего армией. Кроме того, сам Федоров устроил демарш», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

По его оценкам, именно это привело к увольнению главкома ВСУ Александра Сырского. «На деле Зеленский был вынужден пойти на попятную перед требованиями в первую очередь Запада, который поддержал экс-главу Минобороны Украины, а во вторую очередь – толпы, которую искусно собрали сторонники Федорова», – уточнил собеседник. По его словам, прогнозировать как увольнение Сырского повлияет на дальнейшие протесты, сложно.

«По всей видимости, сторонники Федорова еще сами не приняли решение, да и западные СМИ, поддержавшие чиновника после его отставки, заняли выжидательную позицию», – отметил политолог. Он упомянул, что Зеленский накануне предложил Федорову новый пост в правительстве, связанный с технологическим развитием. «Предыдущее предложение он отверг. От того, какой ответ последует теперь, может зависеть развитие текущего кризиса», – полагает аналитик.

Говоря о назначении нового главкома ВСУ, Корнилов указал на нарушение процедуры. «На днях провластные украинские ресурсы «вбросили» информацию, что нельзя уволить Сырского и назначить нового главнокомандующего армией. Согласно закону о национальной обороне Украины, вносить кандидатуру может только действующий министр обороны. Между тем в стране есть только и. о. министра, а назначить полноценного главу ведомства уполномочена лишь Рада, которая до 18 августа на каникулах», – детализировал эксперт.

«Но когда Зеленского останавливали какие-то нормы закона? – задается риторическим вопросом Корнилов. – Он не имел права увольнять, скажем, премьер-министра и министров, выносить свои кандидатуры на пост главы правительства. По закону это должна делать правящая коалиция в Верховной раде. Зеленский – еще будучи легитимным президентом – издал указ признать решение Конституционного суда Украины ничтожным. С того времени вся украинская власть построена на полном наплевательстве в отношении любых законов, норм конституции и права».

Что касается нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, то этот человек «уже давно всем известен». «При нем украинские войска драпали и из-под Артемовска, и из-под Мариуполя, и, уверен, будут драпать сейчас – фамилия главнокомандующего обязывает», – сыронизировал политолог.

Ранее Владимир Зеленский сообщил об увольнении главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского. Он выразил 60-летнему генералу благодарность «за сильные позиции Украины на фронте», а также «оборону Киева, харьковскую и курскую операции».

Сам Сырский заявил, что независимо от должности продолжит служить Украине. По его словам, за время командования изменения коснулись не только боевых действий, но и самой структуры армии. Экс-главком отметил, что украинская армия была переведена на корпусную структуру, а в штабы были назначены боевые офицеры. Принципом назначения на руководящие должности стало обязательное прохождение службы на фронте, добавил Сырский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала отставку главнокомандующего ВСУ. «Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, «как чудесно потрачены деньги, но надо еще»?» – отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Увольнению Сырского предшествовал громкий политический скандал с уходом 35-летнего Михаила Федорова с поста министра обороны, произошедшим на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что должностные пертурбации стали результатом давнего конфликта между главкомом ВСУ и руководителем Минобороны.

Произошедшее вызвало волну митингов по всей Украине. Акции протеста прошли в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. Сам Федоров поддержал протестующих. Он выразил надежду, что Зеленский «сдаст назад», «услышит народ» и передумает его увольнять.

«Украинский народ вышел не за конкретного министра. Украинский народ вышел, потому что, когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали», – заявил Федоров. Также он рассказал, что Сырский якобы блокировал все инициативы по изменениям в армии и сорвал реформу мобилизации.

«Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах. Но хочет ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа некую кампанию», – детализировал Федоров. Газета ВЗГЛЯД писала, что уволить министра обороны Украины Зеленского заставили страх и жадность.

Зеленский заявлял, что предложил экс-министру обороны новый пост в правительстве страны, связанный с технологическим развитием. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, речь может идти о должности вице-премьера по военным технологиям. Однако сам Федоров может планировать претендовать на пост президента Украины, сообщает Times. Его нынешние действия похожи на «предвыборную кампанию», говорится в статье.

Теперь же новым главкомом ВСУ стал 42-летний Михаил Драпатый, который ранее возглавлял украинские Объединенные силы. Зеленский уже обсудил с ним «реконфигурацию» генштаба. Стоит отметить, что назначенный руководитель вооруженными силами Украины объявлен в розыск в России по статье Уголовного кодекса, приводит РИА «Новости» выдержку из базы МВД.

В 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах военный командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.