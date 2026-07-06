Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.11 комментариев
Рябков: Мы не отказываемся от сделанных США пред Анкориджем предложений
Отечественные дипломаты подтвердили приверженность ранее достигнутым с Вашингтоном договоренностям по урегулированию украинского кризиса, жестко осудив текущее вмешательство Запада в конфликт.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Москва по-прежнему готова обсуждать инициативы Вашингтона, передает РИА Новости. «Мы не отказываемся от предложений американской стороны, которые были сделаны перед Анкориджем и на что было дано наше согласие», – заявил дипломат.
При этом замглавы МИД подчеркнул, что Россия категорически не приемлет вмешательства США в конфликт на Украине. По его словам, западная пресса ежедневно публикует данные о прямом американском участии в боевых действиях. Рябков добавил, что такая поддержка позволяет Киеву наносить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
Дипломат отметил, что Вашингтон прекрасно осведомлен о позиции Москвы, а сигналы американскому руководству направляются максимально интенсивно. Он напомнил, что степень вовлеченности Запада и США в украинский кризис уже получила соответствующую оценку пресс-секретаря президента России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио назвал озвученные на Аляске инициативы лишь предварительными предложениями.
В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о согласии российской стороны с предложенной в Анкоридже программой урегулирования.
Месяцем ранее российский министр разъяснил американскому коллеге мотивы ударов по центрам принятия решений в Киеве.