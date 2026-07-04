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Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
Путин напомнил Трампу об ответственности России и США за мировую безопасность
Глава российского государства Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости, подчеркнув общую ответственность двух ядерных держав за поддержание мировой стабильности.
Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.
Текст соответствующей телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля. «Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», – говорится в послании.
«Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества.
За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства.Путин также выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества», – отметил Владимир Путин.
В своем обращении российский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.
«Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества», – заключил он.
Российский презилент пожелал коллеге и его близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам – счастья и процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России поздравил американского коллегу с Днем независимости.
В июне Владимир Путин направил Дональду Трампу послание по случаю 80-летия.
В апреле лидеры двух стран провели полуторачасовую телефонную беседу.