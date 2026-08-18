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Гросси назвал атаку на остановку в Энергодаре «худшим инцидентом» вокруг ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал атаку украинского беспилотника на автобусную остановку в Энергодаре худшим инцидентом вокруг ЗАЭС за время конфликта.
«МАГАТЭ проинформировали о том, что сегодня около 06.00 на автобусной остановке, которой пользуются сотрудники, направляющиеся на Запорожскую АЭС, взорвался беспилотник. Директор ЗАЭС сообщил команде МАГАТЭ, что в результате взрыва пострадали 16 сотрудников станции и подрядчиков, в том числе один человек погиб и трое получили тяжелые ранения. Он назвал произошедшее самым серьезным инцидентом за всю историю станции», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.
В пресс-службе МАГАТЭ добавили, что агентство также получило информацию об атаках в промышленной зоне станции. Информации о повреждениях, угрожающих ядерной безопасности, не поступало. Рафаэль Гросси призвал ответственных командиров немедленно прекратить подобные действия, создающие серьезные риски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.
До этого руководитель международной организации исключил возможность вооруженного воздействия на любые ядерные объекты.
Ранее украинский беспилотник ранил троих восстанавливавших станцию специалистов Росатома.