Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.5 комментариев
Петербуржец напал с ножом на супругу с подругой и покончил с собой
Житель Петербурга ранил ножом двух женщин и покончил с собой
В Петербурге мужчина в ходе конфликта нанес ножевые ранения своей жене и ее подруге, после чего покончил с собой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения на двух женщин в квартире по проспекту Науки, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
По данным ведомства, днем в четверг мужчина из личной неприязни нанес складным ножом множественные удары одной потерпевшей в область головы, шеи и туловища. Второй женщине он ранил кисть.
«Действия мужчины были пресечены, потерпевшим своевременно оказана медицинская помощь», – сообщили в ГСУ СК.
После произошедшего нападавший покончил с собой. В правоохранительных органах уточнили РИА «Новости», что мужчина и одна из потерпевших находились в стадии развода, вторая раненая – знакомая супруги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на школьницу в Екатеринбурге.
Летом ведомство завело дело после поножовщины в торговом центре Краснодара. До этого следователи начали расследование нападения с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве.