В Пекине пообещали рассмотреть перевод транспортной навигации на русский язык

Tекст: Ольга Иванова

Власти Пекина рассмотрят возможность перевести навигацию в городском транспорте на русский язык, сообщила заместитель директора Управления по делам культуры и туризма китайской столицы Чжэн Фан в ходе конференции «Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина», которая проходит в пятницу, передает РИА «Новости».

Чжэн Фан отметила: «Мы всегда улучшаем нашу инфраструктуру для туристов, в некоторых парках и торговых центрах уже присутствуют надписи на русском языке, но мы также будем улучшать в этом плане транспортную инфраструктуру, поэтому спасибо большое за данное предложение». Она подчеркнула, что идея перевести транспортную навигацию на русский будет проработана.

Сообщалось, что трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют запустить весной 2026 года, при этом завершение строительства ожидается уже в этом году.

Напомним, в апреле в Благовещенске прошел форум, посвященный развитию международных отношений и сотрудничества между Россией и Китаем.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала молодежь учить русский и китайский языки.