Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.23 комментария
В Пекине пообещали рассмотреть перевод транспортной навигации на русский язык
Власти Пекина задумались об улучшении транспортной инфраструктуры для туристов, включая возможное внедрение навигации на русском языке.
Власти Пекина рассмотрят возможность перевести навигацию в городском транспорте на русский язык, сообщила заместитель директора Управления по делам культуры и туризма китайской столицы Чжэн Фан в ходе конференции «Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина», которая проходит в пятницу, передает РИА «Новости».
Чжэн Фан отметила: «Мы всегда улучшаем нашу инфраструктуру для туристов, в некоторых парках и торговых центрах уже присутствуют надписи на русском языке, но мы также будем улучшать в этом плане транспортную инфраструктуру, поэтому спасибо большое за данное предложение». Она подчеркнула, что идея перевести транспортную навигацию на русский будет проработана.
Сообщалось, что трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют запустить весной 2026 года, при этом завершение строительства ожидается уже в этом году.
Напомним, в апреле в Благовещенске прошел форум, посвященный развитию международных отношений и сотрудничества между Россией и Китаем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала молодежь учить русский и китайский языки.