Эксперт: Удары по логистике ослабили ВСУ в Славянске и Краматорске

ВС России нарушили снабжение группировки ВСУ в Славянске и Краматорске

Tекст: Катерина Туманова

В попытках удержать контроль над Славянском и Краматорском украинское командование вынуждено перебрасывать новые силы и средства к Донецкой Народной Республике (ДНР).

Потому как потеря Славянска и Краматорска будет не только тактический удар по Украине, а прежде всего мощнейший политический, заявил Киселев ТАСС.

«Мы начали перебивать логистические пути – это касательно мостов через Днепр, а это, естественно, замедляет поставки всего вооружения и личного состава противника, в том числе на славянско-краматорское направление», – добавил эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке на славянско-краматорском направлении. Российские войска использовали рельеф для продвижения к Славянску. В октябре Пушилин предрек крупнейшее в Донбассе сражение за Славянск и Краматорск.