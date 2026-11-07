Российские самбисты завоевали пять медалей в первый день ЧМ в Ташкенте

Сборная России завоевала три золота в первый день чемпионата мира по самбо

Tекст: Мария Иванова

На чемпионате мира по самбо в Ташкенте сборная России выиграла три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль, сообщает Минспорт в своем канале.

Чемпионами мира стали Антон Демидов (самбо слепых, до 64 кг), Алсу Насырова (самбо слепых, до 59 кг) и Демид Волков (боевое самбо, до 88 кг), завоевавший свой первый титул в 19 лет.

Серебряную медаль получила Софья Емелюкова (спортивное самбо, до 50 кг), а бронзовую – Александр Пшеничных (спортивное самбо, до 58 кг). Турнир продлится до 8 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский самбист Демид Волков завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

В тот же день президент Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил о наличии высоких шансов для включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр.

В мае отечественные борцы выиграли шесть золотых медалей на чемпионате Европы по самбо в Тбилиси.