Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
Россияне Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США
Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде.
Российские спортсмены набрали 198,66 балла по итогам короткой и произвольной программ, передает РИА «Новости».
Второе место досталось американскому дуэту Одри Шин и Спенсеру Акире Хау с результатом 183,81 балла. Тройку призеров замкнули Кэти Макбит и Балаш Надь, набравшие 180,95 балла.
Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на турнире Kinoshita Cup в Токио, где успешно выполнили выброс в четыре оборота. Для россиян эти соревнования стали первыми во взрослом разряде после решения ISU допустить российских фигуристов к международным стартам в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ISU усложнил правила отбора российских фигуристов на Гран-при. Однако российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи завоевал золото на этом международном турнире в Токио.