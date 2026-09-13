Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
Эксперты предупредили о мошенничестве при покупке новых iPhone
Мошенники стали использовать старт продаж новых iPhone
Злоумышленники стали использовать старт продаж новых смартфонов Apple для обмана покупателей, предлагая фальшивые предзаказы и псевдовыгодные цены на технику, сообщил эксперт по кибербезопасности Александр Вураско.
«Начинать оформление заказа нужно самостоятельно: открывать знакомое приложение магазина либо вводить адрес сайта вручную, а не переходить по ссылке из рекламы», – рассказал он РИА «Новости».
Вураско посоветовал сверять даты предзаказов с официальными релизами и никому не сообщать пароли от учетных записей.
Он отметил, что наличие значка защищенного соединения на сайте не гарантирует честность продавца. Он настоятельно рекомендовал избегать перевода общения с маркетплейсов в сторонние мессенджеры, а также не переводить деньги на карты физических лиц и не оплачивать покупки криптовалютой.
Если данные карты все же попали к мошенникам, необходимо срочно связаться с банком для ее блокировки. В случае компрометации пароля от Apple ID эксперт посоветовал немедленно изменить его и проверить настройки безопасности.