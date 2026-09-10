Мошенники придумали новую схему обмана на фоне выхода iPhone 18

Tекст: Валерия Городецкая

Злоумышленники начали активно использовать высокий спрос на новые смартфоны Apple для обмана пользователей, передает РИА «Новости». Преступники рассылают фишинговые электронные письма, маскируясь под официальные магазины и платежные системы, чтобы получить доступ к личным данным и финансовым средствам.

«Злоумышленники эксплуатируют высокий спрос на новые модели iPhone. Под разными предлогами они массово рассылают мошеннические электронные письма от имени якобы официальных платежных систем и магазинов, чтобы выманивать у пользователей из разных стран мира личные данные и денежные средства», – рассказали в «Лаборатории Касперского».

Специалисты обнаружили фальшивые англоязычные сообщения, имитирующие подтверждение предзаказа iPhone 18 от Apple Store. В таких письмах утверждается, что жертва якобы совершила покупку и оплатила более тысячи долларов криптовалютой. Для отмены «ошибочной» операции предлагается позвонить в поддельную службу поддержки, где мошенники пытаются выведать данные банковских карт и пароли.

Кроме того, зафиксированы рассылки от имени службы безопасности международной платежной системы, предупреждающие о несанкционированном переводе свыше 900 долларов. Также мошенники предлагают забронировать нужный цвет iPhone 18 Pro до официальной презентации, обещая доставку в день старта продаж. Переход по ссылкам из таких писем грозит потерей денег и личной информации, предупреждают эксперты.

Накануне американская корпорация Apple представила флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max.

В августе директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила о вымогательстве денег у владельцев техники этого бренда.

В прошлом году пользователи устройств Apple стали основной целью телефонных аферистов в России.