Родителям объяснили порядок изменения режима работы детских садов

Минпросвещения заявило о праве детсадов менять график по просьбам родителей

Tекст: Вера Басилая

Минпросвещения сообщило, что режим работы детских садов определяется непосредственно самим учреждением и может быть скорректирован по запросу родителей, передает ТАСС.

Согласно данным ведомства, на данный момент 91,9% воспитанников ходят в группы полного дня, которые обычно открыты с 8.00 до 19.00. В Минпросвещения подчеркнули, что решение о режиме работы носит индивидуальный характер и принимается на уровне регионов, муниципалитетов и образовательных организаций с учетом нужд семей.

Группы круглосуточного пребывания успешно действуют в Москве, Петербурге, Тульской, Волгоградской, Московской, Кемеровской областях и других регионах. Минпросвещения намерено в 2026 году продолжить изучение и распространение лучших региональных практик в этой сфере.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что продление работы детских садов и яслей поможет женщинам раньше выйти из декретного отпуска и сохранить профессиональную квалификацию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что по запросу родителей в детских садах страны создаются «дежурные группы», работающие с 6.30 до 20.00.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии Наталья Москвитина заявила о необходимости работы детских садов до восьми часов вечера.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии предложил увеличить время пребывания детей в яслях и детских садах.