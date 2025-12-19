Путин: Правительство должно подумать, как продлить выплаты по уходу за ребенком

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что правительству следует рассмотреть возможность продления пособия по уходу за ребенком до трех лет, передает ТАСС. Он отметил, что вопрос поставлен верно, однако подчеркнул наличие бюджетных ограничений, влияющих на принятие решения.

«Правительство должно думать на тему о том, как решать вопрос этого разрыва между полуторагодовалым ребенком и трехлетним ребенком», – сказал он.

Президент также обратил внимание на важность комплексного подхода к реновации детских садов. По его словам, при обновлении учреждений необходимо одновременно решать вопрос создания ясельных групп, чтобы снять острую социальную проблему для родителей самых маленьких детей.

Владимир Путин предложил увеличить время, в течение которого дети могут находиться в яслях и детских садах, пишет РИА «Новости».

«Это, условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания», – заявил глава государства, подчеркнув необходимость учитывать расходы и расширять штат воспитателей для реализации такой меры.

Президент считает, что введение ясельных групп и продление работы детских садов, например, до 20 часов вечера, могли бы помочь родителям совмещать работу и воспитание детей. Путин напомнил, что в программах по обновлению школ и детсадов уже заложены значительные средства, и призвал региональные власти внимательнее относиться к нуждам семей.

