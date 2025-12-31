В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Банк России представил экономический прогноз на 2026 год
Банк России дал экономический прогноз на 2026 год
В Центробанке в преддверии нового года прогнозируют уменьшение инфляции до 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.
Центральный Банк России в 2025 году последовательно реализовывал политику снижения инфляции. С июня по декабрь регулятор снизил ключевую ставку на 5 процентных пунктов, доведя ее до 16% годовых. Ожидается, что курс на снижение ставки будет продолжен по мере восстановления баланса между спросом и возможностями производства.
«К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4–5%. Затем закрепится вблизи цели. А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», – сказано в Telegram-канале регулятора.
Рост кредитования реального сектора экономики в следующем году ожидается на 6–11%, а реальные зарплаты и доходы начнут расти умеренными темпами.
Экономика России продолжит развиваться, хотя темпы роста замедлятся после активного роста последних лет. В 2026 году прогнозируется увеличение экономики на 0,5–1,5%, с постепенным ускорением в дальнейшем.
Банк России подчеркнул, что готов к разным сценариям развития, сохраняя приоритет цели по удержанию инфляции на уровне около 4%.
