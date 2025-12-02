Глава ЦБ оценила влияние ключевой ставки на экономику России

Глава ЦБ Набиуллина оценила влияние ключевой ставки на экономику России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, установленная ключевая ставка в настоящее время эффективно ограничивает избыточный спрос и кредитование в экономике, передает ТАСС.

Набиуллина подчеркнула: «Если говорить о действенности ключевой ставки, то данные показывают, что она работает. Она эффективно сдерживает избыточный спрос, избыточное кредитование».

Набиуллина уточнила, что не стоит оценивать все сложности ведения бизнеса только с позиции уровня ключевой ставки или процентных платежей. По ее словам, эти факторы действительно важны для предпринимателей, однако нельзя преуменьшать значение низкой инфляции для развития деловой активности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвиру Набиуллину похвалили за то, как Центробанк исправляет свои ошибки.

Глава Банка России ранее признала, что возникли проблемы с коммуникациями по вопросу ключевой ставки.

Центробанк допустил, что ставка останется прежней или снизится до декабря.