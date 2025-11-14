Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по ключевой ставке

Набиуллина объяснила последствия неверного сигнала рынку об изменении ставки

Tекст: Вера Басилая

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что в прошлом году у Центробанка произошла ошибка в коммуникациях по ключевой ставке, передает ТАСС.

По ее словам, сигнал регулятора был неправильно истолкован рынком, что привело к росту кредитной активности.

Она отметила, что после повышения ставки до 16% регулятор обозначил ее как высокую и анонсировал возможное снижение только при замедлении инфляции. Однако рынок услышал только ожидания быстрого снижения ставки, а бизнес начал активно брать кредиты по плавающим ставкам именно с учетом этих ожиданий.

Набиуллина подчеркнула, что коммуникация по ставкам не менее важна, чем сами решения Центробанка. Она добавила, что Банк России постоянно анализирует свои действия, чтобы делать коммуникацию максимально точной и понятной для участников рынка.

Ранее советник председателя Центрального банка Кирилл Тремасов заявил, что снижение ключевой ставки Банка России до конца года возможно, однако регулятор не исключает и сохранение текущего уровня.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год для стабилизации цен.