Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но, если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по ключевой ставке
Набиуллина объяснила последствия неверного сигнала рынку об изменении ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по вопросу ключевой ставки в 2024 году, что привело к увеличению кредитной активности в прошлом году.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что в прошлом году у Центробанка произошла ошибка в коммуникациях по ключевой ставке, передает ТАСС.
По ее словам, сигнал регулятора был неправильно истолкован рынком, что привело к росту кредитной активности.
Она отметила, что после повышения ставки до 16% регулятор обозначил ее как высокую и анонсировал возможное снижение только при замедлении инфляции. Однако рынок услышал только ожидания быстрого снижения ставки, а бизнес начал активно брать кредиты по плавающим ставкам именно с учетом этих ожиданий.
Набиуллина подчеркнула, что коммуникация по ставкам не менее важна, чем сами решения Центробанка. Она добавила, что Банк России постоянно анализирует свои действия, чтобы делать коммуникацию максимально точной и понятной для участников рынка.
Ранее советник председателя Центрального банка Кирилл Тремасов заявил, что снижение ключевой ставки Банка России до конца года возможно, однако регулятор не исключает и сохранение текущего уровня.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год для стабилизации цен.