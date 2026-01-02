Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
Жертвами пожара в Якутии стали трое детей и двое взрослых
Пять человек, включая троих детей, стали жертвами пожара в селе Сунтар, сообщили в главке МЧС по Республике Саха (Якутия).
Пожар произошел в двухэтажном частном жилом доме. Площадь возгорания составила 24 кв. м. К тушению пожара были привлечены шесть человек и две единицы техники республиканской пожарной охраны.
Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК по республике проводится процессуальная проверка, передает РИА «Новости».
